Norwegian-aksjen falt snaut 10 prosent etter meldingen om at salget til IAG gikk i vasken fredag. Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,02 prosent til 864,77 poeng.

Nyheten om at styret i Norwegian har avvist to konkrete bud fra IAG om kjøp av hele det norske flyselskapet, førte ikke uventet til at aksjekursen falt betydelig. Ved børsens stengetid hadde Norwegian-aksjen falt 9,98 prosent. Også Norwegian Finans Holding-aksjen falt markant, med hele 5,72 prosent. Selskapet er eneeier i Bank Norwegian.

Et annet selskap som hadde en tung dag, var oljeselskapet Norwegian Energy Company – Noreco. Aksjen falt svimlende 73,15 prosent etter at selskapet fredag tapte en sak mot 24 forsikringsselskaper i en domstol i København. Noreco krevde å få dekket milliardutgifter til reparasjoner og en lang periode med produksjonsstans etter at det ble oppdaget sprekkdannelser på Siri-plattformen i Nordsjøen i 2009, men tapte søksmålet i Østre Landsret, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

På Oslo Børs var Norwegian-aksjen den klart mest omsatte fredag. Bak fulgte Statoil, Marine Harvest og Norsk Hydro som alle steg, med henholdsvis 0,44, 1,21 og 0,99 prosent. En rekke selskaper slet imidlertid med røde tall, blant annet DNB og Yara som falt henholdsvis 0,33 og 0,64 prosent.

På flere av de toneangivende børsene i Europa pekte pilene opp på ukas siste handledag. Mens CAC 40-indeksen i Paris steg marginalt, var DAX 30-indeksen i Frankfurt og FTSE 100 i London begge opp 0,8 prosent.

Samtidig fortsatte oljeprisen å stige fredag. Prisen på nordsjøolje var i 17-tiden 74,2 dollar fatet, mens et fat amerikansk lettolje gikk for 70 dollar.

(©NTB)

