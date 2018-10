Minstepensjonist ble svindlet - måtte tvangsselge hjemmet hun har bodd i siden 1946

- Nordmenn er de mest naive i verden, mener svindeljeger.

Facebook er det mest populære sosiale mediet i Norge, og brukes av rundt 3,5 millioner nordmenn over 18 år. På grunn av den enorme brukermassen har det også blitt et sted der svindlere opererer.

I programmet «Svindeljegerne», som sendes på TV3 tirsdag kveld, forklarer minstepensjonisten Bjørg Jacobsen hvordan hun ble lurt til å overføre flere store beløp til svindlere gjennom Facebook.

Metoden som ble brukt for å svindle Bjørg kalles for «Nigeria-svindel», en svindelmetode som har eksistert i flere tiår, og da har kommunikasjonen tradisjonelt foregått over e-post.

Ble kontaktet av «pålitelig» Facebook-venn

Bjørg ble nemlig for en tid tilbake kontakten av Facebook-vennen sin Tone Anita, som skrev at Bjørg hadde blitt trukket ut til å vinne 350.000 kroner.

Bjørg hadde tillit til Facebook-kontakten og bestemte seg for å stole på det hun sa, etter en lengre samtale over Facebooks meldingstjeneste, messenger. Men da hun skulle få pengene inn på konto dukket det raskt opp problemer.

- Jeg begynte å få straffegebyrer når jeg skulle ta ut pengene, hver eneste gang. Og dumme meg betalte, forteller Bjørg frustrert til programleder - sikkerhetsekspert og risikoanalytiker Kjell-Ola Kleiven. Etter to uker hadde Bjørg betalt over 200.000 kroner (se Bjørg fortelle om episoden på video helt øverst i artikkelen).

SVINDELOFFER: Bjørg Jacobsen ble tvunget til å selge barndomshjemmet, etter å ha blitt svindlet av ukjente personer over Facebook.

Som minstepensjonist hadde ikke Bjørg råd til å betale «straffegebyrene» selv og måtte henvende seg til både venner og familie for å kunne betale svindlerne. Hun ble også nødt til å ta opp et forbrukslån. Hun prøvde å komme seg ut av hele situasjonen da hun plutselig fikk regninger fra Nigeria, men da ble det raskt ukomfortabelt for henne.

- De skyr ingenting

Svindlerne begynte å true henne over Facebook og plutselig en dag ble hun oppringt av en person som prøvde å få henne til å gi mer penger. Rundt den samme perioden ble hun også oppringt av et ukjent telefonnummer fra Sør-Afrika flere ganger.

- Svindlerne sparer ingen, heller ikke en enke på over 70 år som er minstepensjonist og som nå blir tvunget til å flytte, sier programleder og journalist Ole Eikeland til Nettavisen, før han fortsetter:

- De skyr ingenting. Jo mer sårbare ofrene er, jo bedre er det! Ofte er ofrene ensomme og kontaktsøkende personer med ikke alt for mye å rutte med. Da blir de ett lett bytte for disse utspekulerte og kyniske svindlerne, forteller Eikeland.

SVINDELJEGERE: Både Kjell-Ole Kleiven og Ole Eikeland jobbet hardt med å finne svindlerne som lurte Bjørg til å gi dem masse penger. Hvordan det går ser du på TV3 tirsdag.

- Nå må vi våkne opp!

Det var da Bjørg skulle spørre sønnen sin om å få låne 30.000 kroner at hun ble klar over at hun ble utsatt for svindel.

- Jeg fortalte ham hele historien, og da snudde han seg mot meg med store øyne og sa: Har du vært så dum, mamma? forteller Bjørg.

Bjørg og sønnen kontakten Facebook-vennen (Tone Anita), som tidligere sa at hun hadde vunnet 350.000 kroner. De forstod raskt at svindlere hadde tatt kontroll over Tone Anitas Facebook-profil og brukt den til å lure Bjørg. Ole Eikeland kan fortelle Nettavisen at slike svindelmetoder fungerer svært godt på nordmenn.

- Vi nordmenn er de mest naive i verden. Ingen lar seg lure så mye som oss. De siste seks årene har vi ført over en milliard kroner til svindlere i utlandet. Nå må vi våkne opp! Litt enkel prosessering av info i topplokket, vil spare oss for milliarder, sier Eikeland til Nettavisen.

Bjørg klarte ikke å betale tilbake gjelden hun skyldte og ble nødt til å tvangsselge huset, som hun hadde bodd i siden 1946. Hun ble nødt til å flytte inn i en enkel leilighet, men valgte å se positivt på det. Selv om hun synes det var flaut å innrømme at hun ble lurt, så håper Bjørg at historien hennes kan bidra til å hjelpe andre.

Slik tar de kontroll over brukeren din

Ole Eikeland kontaktet seniorrådgiveren i informasjonssikkerhetsbedriften Norsis, Vidar Sandland, som fikk i oppgave å vise hvor enkelt man kan stjele en annens identitet på Facebook (se video like over).

EKSPERT: Vidar Sandland har god ekspertise innenfor informasjonssikkerhet i Norge.

- Siden jeg kjenner til deg og kollegaen din, blir det veldig enkelt for meg å lage en falsk e-mail-bruker, som ser ut til å komme fra Kjell-Ola Kleiven. Jeg lager en interessant tekst, som vil gjøre at du tykker på en lenke i e-posten jeg sender, forklarer Sandland til Eikeland.

Etter at Eikeland går inn og trykker på lenken blir han sendt direkte til Facebook, hvor han må skrive inn e-post og passord, og dermed har svindleren (Sandland i dette tilfellet) mulighet til å ta kontroll over brukeren hans. Grunnen til dette er at Eikeland ble sendt til en falsk Facebook-side, som lagret programlederens e-post og passord idet han skrev de inn.

Nordmenn svindles for mest i verden

I forhold til folketall svindles nordmenn for mest i verden. Tall fra Økokrim viser at en milliard kroner er sendt ut av landet de siste seks årene. Nærmere 800 nordmenn har gått i fella.

Hvordan jakten på svindlerne går ser du i kveldens episode av «Svindeljegerne» klokken 20.30 på TV3.

