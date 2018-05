USA og Kina tar fatt på vanskelige handelssamtaler

USAs finansminister er på plass i Beijing for å diskutere handelsstriden mellom de to landene. Men verken USA eller Kina tror på en rask løsning.

Finansminister Steven Mnuchin fastslo at han var henrykt over å være på plass i Beijing da han landet torsdag, men ellers hadde han ingen kommentarer til pressen.

Under det to dager lange besøket skal han og resten av den amerikanske delegasjonen forsøke å løse knuten som har oppstått mellom Kina og USA etter at Trump-administrasjonen innførte toll på 60 milliarder dollar på et bredt spekter av kinesiske varer.

Kina har varslet at de vil svare med samme mynt, noe som har ført til at begge land har truet med å innføre enorme summer i toll på en stor mengde importvarer.

– Trengs mer tid

Talskvinne for Kinas utenriksdepartement sier det er liten mulighet for at saken vil være løst i løpet av møtene torsdag og fredag.

– Det er ikke realistisk å løse alle sakene i løpet av bare en forhandlingsrunde, men vi tror at forhandlingene kan være positive så lenge USA oppriktig ønsker å løse de relevante spørsmålene, sa Hua Chunying på en pressekonferanse onsdag.

President Donald Trump har på forhånd varslet at den amerikanske delegasjonen skal ha samtaler om USAs «massive handelsunderskudd».

– Akkurat som Nord-Korea skulle dette vært ordnet for flere år siden, ikke nå … Stort potensial for USA! skrev Trump på Twitter like før delegasjonen forlot Washington.

Tung delegasjon

Etter at det amerikanske teamet ankom Beijing, kom det enda en Twitter-melding:

– Vårt fantastiske finansteam er på plass i Kina for å forsøke å forhandle fram et likt utgangspunkt for begge parter når det kommer til handel. Jeg ser fram til å møte president Xi i nærmeste fremtid. Vi vil alltid ha et flott forhold!

I tillegg til Mnuchin består delegasjonen av handelsminister Wilbur Ross, USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer, samt tre av Trumps fremste økonomiske rådgivere og USAs ambassadør i Kina. i Det hvite hus.

– Jeg håper alltid, men jeg er ikke alltid forhåpningsfull. Det er en stor, stor utfordring, sa Lighthizer før avreise.

– Felles bekymring

Kina har satt visestatsminister Liu He til å lede det kinesiske forhandlingsteamet. Han er visepresident Xi Jinpings fremste økonomiske rådgiver.

– Liu vil utveksle meninger med den amerikanske delegasjonen om saker som omhandler økonomi og handel, og som er en felles bekymring for USA og Kina, skriver det statskontrollerte nyhetsbyrået Xinhua.

Liu besøkte Washington tidligere i år, men uten synlige resultater.

(©NTB)

