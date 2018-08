Moxnes: - Saken er ikke over med Sandbergs avgang

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at saken ikke er ikke over med Per Sandbergs avgang.

- Saken er ikke over med Sandbergs avgang. Vi ser en regjering som gjentatte ganger viser et slumsete forhold til sikkerhet, skriver Moxnes på Facebook.

Uttalelsen kommer etter at flere medier melder at Per Sandberg (Frp) trekker seg som fiskeriminister i løpet av dagen.

Moxnes skriver følgende på Facebook:

- Alt tyder på at Per Sandberg nå går av. Det er bra, for det er viktig at maktpersoner stilles til ansvar når de gjør feil, som vi gjorde med Sylvi Listhaug i våres.

- Men saken er ikke over med Sandbergs avgang. Vi ser en regjering som gjentatte ganger viser et slumsete forhold til sikkerhet. Ikke bare gjennom Sandbergs reiser til Iran og Kina, men også hvordan IKT-tjenester i offentlig sektor flagges ut på bekostning av sikkerhet og hvordan regjeringa ikke reagerer på potensiell amerikansk overvåkning av norske borgere og myndigheter.

- Saken Stortinget har til behandling fra Riksrevisjonen om mangelfull sikring av skjermingsverdige objekter viser en regjering som ikke leverer det de har lovet på sikkerhet og beredskap, og attpåtil holder relevant informasjon tilbake fra Stortinget. Så siste ord er uke sagt, skriver Moxnes.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Per Sandberg selv. Han har ikke besvart henvendelsen.

Lysbakken: Sandberg-saken er langt fra over

Også SV-leder Audun Lysbakken slår fast at Sandberg-saken lagt fra er over, selv om Frp-politikeren går av.

– Vi må komme til bunns i flere ting. Blant annet venter vi på svar fra statsministeren om sikkerhetsrutiner i andre departementer, og vi vil stille nye spørsmål om hvordan hun fulgte opp varslinger hun fikk i mai, sier Lysbakken til NTB.

– Både Sandberg-saken og Riksrevisjonens kritikk av regjeringens terrorsikring tyder på at statsminister Erna Solberg og regjeringen tar for lett på sikkerheten. Sandberg må ikke bli gjort til syndebukk for manglende ledelse og kultur i sikkerhetspolitiske spørsmål i regjeringen, sier Lysbakken.

SVARTE KRITIKKEN: Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes.

Tybring-Gjedde: - Trist



Med forbehold om at Aftenpostens opplysninger er korrekte, sier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde dette om partifelle Sandbergs sorti fra regjeringen: - Det er trist, men jeg er ikke overrasket. Per Sandberg har tatt et klokt valg. Tybring-Gjedde har hele tiden vært kritisk til måten Sandberg gjennomførte sin Iran-reise på og har tidligere uttalt at statsminister Erna Solberg må vurdere Sandbergs plass i regjeringen. Nå sier han dette til Nettavisen om situasjonen: - Viktig nå at regjeringen og partiet forstår hvilken krevende situasjon mennesket Per Sandberg er i, og at han får den oppfølgingen som han eventuelt har behov for. Tybring-Gjedde er nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomite. Stortingsrepresentant Mayzar Keshvari (Frp) sier til Nettavisen at han ikke vil kommentere det han kaller spekulasjoner.

Carl I. Hagen: - Klokt av Sandberg

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen mener det er klokt av Per Sandberg å trekke seg som fiskeriminister.

– Han hadde ingen annen utvei. Det begynte å bli et ganske kraftig opprør i partiet. Omsider har han handlet klokt, sier Carl I. Hagen til Aftenposten.

NTB og en rekke andre medier får bekreftet at Sandberg vil trekke seg som fiskeriminister etter den mye omtalte Iran-saken. Sandberg har tidligere bekreftet overfor NTB at han ikke orienterte sitt eget departement eller Statsministerens kontor i forkant av sin Iran-ferie i sommer. Dermed har han brutt retningslinjene for statsråder.

Hagen tror heller ikke at Sandberg kan fortsette som nestleder i partiet.

– Det kan jeg veldig vanskelig se. Fordi alt det som nå har skjedd, har åpenbart vært til skade for partiet, sier Hagen.

Tybring-Gjedde om Sandberg: - Trist

Dagbladet får bekreftet at det skal holdes ekstraordinært statsråd mandag klokken 13 i forbindelse med fiskeriministerens avgang.

