Musikkfestivalen Norwegian Wood er slått konkurs

Tirsdag ettermiddag ble selskapet slått konkurs i Asker og Bærum tingrett, melder Dagens Næringsliv.

Ifølge advokat Andreas Strime Christensen, som er oppnevnt som bostyrer, er det selskapets styre som har besluttet å begjære oppbud.

– I oppbudsbegjæringen redegjør styret for veien frem til den beslutningen. De viser til at det var en gjeldssanering rundt årsskiftet og at det kom inn nye eiere, sier Christensen til Dagens Næringsliv.

- Man gjennomførte festivalen i 2017, som styret betegner som en suksess. Men de skriver at de ikke fikk nok publikum fordi man kom for sent i gang med markedsføringen.

Underdekningen skal ifølge avisen være på rundt syv millioner kroner. 4,7 millioner av dette skal være gjeld til eksterne leverandører, mens 2,5 millioner kroner skal være lån fra eierne.

DN skriver også at det kan være snakk om 17 lønnskrav.

