Elon Musk går av som styreleder i Tesla og må betale 40 millioner dollar i bot etter å ha inngått et forlik med det amerikanske finanstilsynet.

Ifølge Reuters vil Musk og Tesla måtte betale 20 millioner dollar hver.

I forliket som ble offentliggjort av finanstilsynet lørdag, kommer det fram at Musk fortsetter som direktør for selskapet, men at han ikke får sitte som styreleder på minst tre år.

