Mustad Eiendom ofrer gullkalven CC Vest

Når Olav Line og Mustad Eiendom skal utvikle Lilleakerbyen for de fremtiden, må gullkalven CC Vest vike til fordel for handel i gate- og kvartalsstruktur.

– Eierne til Mustad Eiendom har vært der i 150 år og mandatet vårt er at de skal være der i 150 år til. Da vil bærekraft stå helt sentralt, sa Olav Line til en lydhør forsamling på Oslo Urban Arena i går, skriver Estate Nyheter.

Han mener det som ble gjort på 1980-tallet ikke representerer bærekraft.

– Vi har en ambisiøs plan om å lage en by. Vi har flere gullgruver på Lilleaker, men vi ble hengende litt fast i gullgruvene. Det er vanskelig å se klart når noe er så stort og viktig for oss, sa Line.

Han fortalte at den største gullgruven er CC Vest, som er Norges syvende største kjøpesenter og «ser ut som en festning». For Olav Line og eieren Mustad Eiendom er det helt avgjørende at den nye byen blir attraktiv for befolkningen, skriver Estate Nyheter.

– Vi er jo ikke sikre på at noen vil leie kontorbygg hos oss og heller ikke om folk vil fortsette å bruke shoppingsenteret. Derfor vil vi bygge en by. Ikke bare ha fokus på husene, sier Line.

Olav Line er opptatt av at man begynner i riktig ende når Lilleakerbyen skal bygges.

Med 330 000 kvadratmeter er Mustad Eiendoms område i Lilleaker like stort som Aker Brygge og Tjuvholmen til sammen. Olav Line mener det er viktig å begynne i riktig ende når Lilleakerbyen skal planlegges.

– Vi må definere hva slags by vi ønsker først. Deretter hva slags plasser og gater som passer inn, sier Line og legger til at bygningene kommer til slutt etter at det overordnede er på plass.

CC Vest bruker ifølge Line 40 mål tomt og 26 000 kvadratmeter handelsareal og 40 000 kvadratmeter parkering. Senteret er også den plassen hvor det er mest sol.

– Vi vil erstatte CC Vest med 90 000 kvadratmeter boliger og flytte handelen til gater og kvartalsstruktur. Andelen restauranter og opplevelser skal også øke. Hvis vi lykkes vil folk komme tilbake, de vil oppleve det som sitt sted. Det blir viktig å skape tilhørighet, sier Line.

Mustad Eiendom-sjef Olav Line under presentasjon av Lilleakebyen på Oslo Urban Arena

Slik ser Mustad Eiendom for seg sentrum av den nye Lilleakerbyen.

Mustad Eiendom skal utvikle kontorbygg, hotell, kulturbygg og flerbrukshall for idrett. Mustad Eiendom er også i dialog med DNT for å opparbeide/forbedre en tursti som kan binde sammen fjorden og Bogstadvannet.

Omriss av området Lilleakerbyen

