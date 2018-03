Nå begynner rentehoppene

Varsler flere rentehevinger fremover.

Første rentehopp kommer som en julegave i desember. Men det er ifølge analyser fra DNB Markets bare begynnelsen på flere rentehopp i løpet av neste år. Det vil trolig gi yieldoppgang, melder Estate nyheter.

Eksperter: - Disse bør binde renten nå

– Vi forventer en renteøkning allerede i desember. Vi forventer da en oppgang på 0,25 prosent, men så forventer vi ytterligere to nye hopp i løpet av 2019, slik at renten samlet sett i løpet av inneværende år og neste år vil stige med 0,75 prosent, sier leder for næringseiendom hos DNB Bank, Olav T. Løvstad.

50 basispunkter

Bakgrunnen for rentehoppene er egentlig gode nyheter, selv om det for låntakerne kanskje ikke oppfattes slik.

Norsk økonomi er på bedringens vei med fallende ledighet og sterkere vekst. Ytterligere en faktor som påvirker rentebildet er at Norges Bank senket inflasjonsmålet fra 2,5 prosent til 2 prosent.

Les: Foreslår å fjerne regelen bidro til nedgang i boligprisene i Oslo

Konsumprisindeksen ligger nå på 1,6 prosent, noe som betyr at man ved å senke inflasjonsmålet kommer nærmere målet.

Samlet bidrar dette til at DNB har økt troen på rentehevninger.

– Vi ser også at de lange rentene har gått opp med 50 basispunkter. Det innebærer en forventning om stigende renter, sier Løvstad, som legger til at dette er ganske enstemmig forventning hos de fleste økonomer.

Les: Skrekk-visjonen kan koste oss 100 milliarder

Vil slå ut på yielden

Med et rentehopp på 0,25 prosent i desember lander styringsrenten fra Norges Bank på 0,75 prosent.

Med de nye hoppene som forventes i 2019 er vi oppe i en ny styringsrente på 1,25 prosent. Man må tilbake til 2014 for å finne en lignende styringsrente i Norge.

– En renteøkning på tilsammen 0,75 prosent er såpass mye at det vil slå ut på yielden. Vi forventer oss derfor at yielden vil presses oppover fremover, sier Løvstad.

Les flere saker i Estate Nyheter her

Mest sett siste uken