Nå endrer TINE merkingen av en rekke produkter - snart ser de slik ut

Nå endrer TINE merkingen på meieriprodukter uten tilsatt sukker, fra ZERO til «UTEN tilsatt sukker».

(Nordlys): Det opplyser meieriet i en pressemelding.

Mattilsynet gjennomførte i fjor merkesjekken og resultatet var at TINE ble bedt om å endre merkingen på meieriprodukter med navnet «ZERO», fordi produktene naturlig inneholder sukker fra melken eller frukt.

– Vi er opptatt av å hjelpe forbrukerne ta gode valg og tydelig merking er en del av det. Når vi vet at 41 prosent synes at det er vanskelig å forstå om matvarene er sunne eller ei ved å lese på pakningen, så er det viktig med mest mulig lik merking. Vi trodde at «ZERO» var et godt innarbeidet begrep på produkter som ikke var tilsatt sukker, men er lydhøre når mattilsynet sier noe annet, sier Kathrine Mo, konserndirektør Innovasjon og marked i TINE i pressemeldingen.

Mattilsynet gjennomførte i 2017 merkesjekken hvor blant annet TINE fikk et vedtak på «ZERO»-merkingen av meieriprodukter. Vedtaket er gjeldende for alle leverandører med produkter som inneholder laktose eller fruktsukker. Produkter som Go’morgen® ZERO, Biola® ZERO, TINE IsKaffe ZERO og Piano ZERO vil fra februar bytte navn til «UTEN tilsatt sukker».

Innholdet i produktene vil ikke endres.

– Så lenge produktene er populære så vil vi fortsette å komme opp med nye gode smaker og alternativer for de som av ulike årsaker ønsker mindre tilsatt sukker i kostholdet. Det er det tilsatte sukkeret helsemyndighetene ønsker at vi skal kutte ned på, og som vi jobber med å redusere – ved å tilsette søtstoff, men også ved produktutvikling på originalen. Litago UTEN og Sprett UTEN er gode eksempler på produkter uten tilsatt sukker, som heller ikke har søtstoff, sier Mo.

Den nye merkingen vil komme på produktene fra slutten av februar.

Dette skal produktene hete

Go’Morgen® UTEN tilsatt sukker Vanilje og nøttekrønsj

Go’Morgen® UTEN tilsatt sukker Bringebær

Go’Morgen® UTEN tilsatt sukker Jordbær og lime

Go’Morgen® UTEN tilsatt sukker Mango

Biola® UTEN tilsatt sukker Granateple og bringebær

Biola® UTEN tilsatt sukker Mango

TINE IsKaffe Latte UTEN tilsatt sukker

TINE IsKaffe Cappuccino UTEN tilsatt sukker

Piano Vaniljesaus UTEN tilsatt sukker

