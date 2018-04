Nå er oljeprisen i kroner like høy som under gullalderen

Sjekk denne grafen. Det betyr mye klingende mynt i statkassa.

Oljeprisen i kroner er nå rundt 600 kroner fatet, nær samme nivå som under gullalderen tidlig på 2010-tallet.

Grunnen er at en høy oljepris og en mye svakere krone. En dollar koster nå åtte kroner, mot under seks kroner for fem år siden. Samtidig har oljeprisen steget til 75 dollar fatet.

Les også: Trump langer ut mot OPEC: – Vil ikke akseptere høy oljepris

Så selv om oljeprisen i dollar fortsatt er en god del lavere enn tidlig på 2010-tallet, er oljeprisen i kroner omtrent på samme nivå. Det er det siste som tross alt er viktigst for norsk økonomi.

Oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets viser til at norske olje og oljeserviceselskapene i hovedsak har inntekter i dollar og kostnader i kroner. En sterk oljepris og en svak krone er dermed full pott.

BRA FOR NORGE: Thorbjørn Kjus, oljeanalytiker i DNB Markets.

- Det får en veldig positiv effekt for norsk sokkel. Vanligvis svinger ikke valuta så mye som oljeprisen, men seks kroner mot åtte kroner dollaren er en enorm forskjell, sier Kjus til Nettavisen.

Statoil til værs

Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil, sier at alt nå ligger til rette for svært gode tider i norsk oljebransje.

- Vi vil skape veldig mye verdier nå som olje- og gassprisen stiger, spesielt etter kostnadskuttene vi har gjort de senere årene, sier Sætre til Nettavisen.

Les også: Inntektsøkning fra Statoil - men kan få skattesmell

Statoil, som har staten som suverent største eier, la denne uken frem kjempesterke tall. Aksjekursen er nå høyere enn den var noensinne mellom 2010 og 2014.

TJENER GODE PENGER: Konsernsjef i Statoil, Eldar Sætre.

- Vi har den sterkeste kontantstrømmen siden første kvartal 2014, da oljeprisen var rundt 100 dollar pr fat. Det er en illustrasjon på hva dette dreier seg om, sier Sætre.

Les også: Statoil-topp Arne Sigve Nylund frykter norsk oljenedtur om sju år

Mer til oljefondet

Erik Bruce, sjeføkonom i Nordea Markets, bekrefter at det også er gode nyheter for norsk økonomi.

- Dette blir et helt annet overskudd på statsbusjettet som følge av dette, selv om det først og fremst vil føre til at oljefondet vokser, sier Bruce til Nettavisen.

Ifølge Finansavisen fredag kan den norske stat få 60 milliarder kroner ekstra nå som oljeprisen er så høy.

- Dette blir et dilemma for regjeringen. Når oljefondet vokser, kan man bruke mer penger etter handlingsregelen, men det er trolig mest fornuftig å ikke gjøre det. Norsk økonomi går allerede veldig bra, sier Bruce.

Tidligere fulgte kronekursen oljeprisen tett. Slik er det ikke lenger. Dette bruddet er en av de viktigste grunnene til at oljeprisen holder seg så sterk.

- Vi ser at synet på Norge er annerledes nå enn før. Tidligere var det sånn at når oljeprisen steg, styrket kronen seg. Nå oppfattes koblingen med kronen som mye svakere enn før, sier Bruce.

Les også: Kronekursen og oljeprisen har skilt lag

Dyrere bensin

Den eneste ulempen av alt dette for nordmenn er effekten på drivstoffprisene. Høyere oljepris betyr dyrere bensin, og transport med bil eller fly koster mer.

Konsernsjef i Norwegian, Bjørn Kjos, sa til Nettavisen denne uken at han ventet at flyprisene vil stige i tiden fremover.

- Du vil nok se det over linja. Da oljeprisen var over 100 dollar tidligere, så du det veldig klart. Det kom masse drivstofftillegg og slike ting. Det er uunngåelig, sa Kjos til Nettavisen.

Les også: Bjørn Kjos varsler høyere billettpriser

Mest sett siste uken