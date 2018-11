Nå får 400.000 Canal Digital-kunder en bedre opplevelse

Gjør Netflix til en integrert del av TV-opplevelsen.

Tidligere i år lanserte Canal Digitals satelittavdeling - som nå bare er Canal Digital - den nye digitalboksen OnePlace som baserer seg på Googles Android TV-plattform.

Løsningen tilbyr en av de mest strømlinjeformede og elegante brukeropplevelsene fra en TV-boks på markedet. Det er særlig den tette integreringen med Googles egne tjenester og ikke minst et bredt utvalg gjennom Play Store som gjør den svært nyttig.

Det betyr blant annet at den har integrert Chromecast for streaming fra mobil.

Et stemmesøk som faktisk fungerer

Den kanskje aller viktigste funksjonen er en stemmesøkfunskjon som faktisk fungerer - og som lar deg søke på innhold på tvers av en rekke integrerte funksjoner.

Film- og serietjenesten gir deg treff fra en lang rekke tjenester samlet i ett brukergrensesnitt.

Søker du for eksempel på «Peppa gris», får du treff både fra ukesarkiv, filmleie, TV-kanalenes egne eksklusive arkiver og Canal Digitals eget film- og serier-arkiv.

Vi har testet systemet i flere omganger, og må bare vedgå at det fungerer overraskende bra. Ved søk på innhold har vi bare ved ett forsøk opplevd at våre kommandoer feiltolkes - enten det er på norsk eller engelsk.

Den ene bommen vi har opplevd var da vi søkte på BBC-programmet "QI", som Google tolket som "Q I" - altså med mellomrom. Dermed fikk vi ingen treff.

Du slipper nå å gå inn i Netflix-appen for å finne det du ønsker å se på. Det holder å bruke boksens egen søkefunksjon.

Nå integreres Netflix

Og i neste uke rulles det ut en ny oppdatering til plattformen som mange trolig vil sette stor pris på: Netflix integreres nå svært tett med den generelle TV-opplevelsen. Faktisk får Netflix en egen kanal som tar deg rett til appen.

Viktigere er det at innhold fra Netflix nå blir tilgjengelig fra den ene av to stemmesøkstjenester på boksen.

- Vi har lovet kundene å samle det beste og mest relevante innholdet i vårt tilbud til dem. Ved å integrere Netflix med det andre innholdet vi har, gir vi kundene tilgang til enda flere serier, filmer og annet innhold, sier Tone Krohn Clausen, produkt- og digitaldirektør i Canal Digital.

Ekte globalt søk kommer neste år

Ulempen er foreløpig at boksen fortsatt har to separate søkefunksjoner som treffer delvis overlappende, delvis separat innhold. Det gjør at du til en viss grad må vite hvor du skal søke for å få treff.

Her er et eksempel på en tittel som er tilgjengelig på Netflix, men som ikke lå i Canal Digitals eget arkiv.

Informasjonssjef Tormod Sandstø i Canal Digital forteller at de jobber med et ekte globalt søk som vil lanseres tidlig i 2019 der alt slås sammen.

Rulles ut neste uke

Den nye oppdateringen vil rulles ut til Canal Digitals rundt 800.000 skandinaviske kunder mellom mandag og onsdag neste uke.

- Formelt lanserer vi på onsdag, men de første kundene vil allerede få oppdatering på mandag, sier Sandstø.

