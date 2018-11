Nå fjernes Flexus-sperringene på T-banestasjonene for godt

Flexus-sperringene forsvinner for godt etter 13 år.

Siden 2005 har Flexus-sperringene vært installert på t-banestasjonene Majorstuen, Sinsen, Carl Berners plass, Stortinget, Nationaltheatret og Jernbanetorget i Oslo.

De kostet 600 millioner skattekroner, men ble aldri tatt i bruk.

I oktober ble det kjent at sperringene skulle bort for godt, og nå er jobben med å fjerne dem i gang. På T-banestasjonen på Jernbanetorget er sperringene allerede fjernet, mens de andre stasjonene står for dør i løpet av kort tid.

- T-bane systemet vårt er et åpent og tillitsbasert system, der det ikke er behov for sperreporter, forklarte Cathrine Myhren, pressevakt i Ruter, overfor Aftenposten i oktober.

Sperringene, som skulle hindre sniking, ble rast stemplet som en fiasko av flere grunner.

Det ble nemlig vanskelig da kontrollørene skulle finne ut om noen av de flere hundre passasjerene som strømmet til og fra, ikke hadde løst billett. Flexus-kortleserne fikk også kritikk for å være trege og ha dårlig batterikapasitet.

Allerede i 2010 var det klart at sperringene ikke ville bli tatt i bruk. Av hensyn til sikkerhet ville det kreve en bemanning på 40–50 ansatte som kunne åpne portene ved en eventuell evakuering.

Året etter, i 2011, ble også selve Flexus-kortet skrotlagt, og NSB og Ruter innførte i stedet sine egne kort.

Sperringene vil nå erstattes med vanlige kortlesere som allerede finnes ved T-banestasjonen på Nydalen.

