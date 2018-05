Nå har Herman Friele én milliard å kjøpe for

- Vi er i praksis gjeldfrie, og evnen til å investere har aldri vært bedre, sier han.

Fem år er gått siden familien Friele solgte kaffehuset Friele til den nederlandske Jacobs Douwe Egberts.

Nå forvaltes formuen gjennom investeringsselskapet B. Friele & Sønner, som eies av den tidligere Bergen-ordfører Herman Friele (74) og datteren Birgitte Friele Stang (40) (tidligere Oslo-ordfører Fabian Stangs svigerdatter). Daglig leder er Frieles kone, Renate Hjortland (51).

Friele-familien bygger nå formue i blant annet mat og eiendom gjennom flere selskaper.

Dagens Næringsliv skriver at Friele nå har over én milliard kroner i likvide midler og eiendomsverdier – såkalt verdijustert egenkapital.

– Vi er i praksis gjeldfrie, og evnen til å investere har aldri vært bedre, sier han til DN. Friele sier også at han ikke angrer på at kaffevirksomheten ble solgt, og at Friele har det bedre i dag med en økonomisk sterk eier.

Friele har bygget kapital blant annet med store gevinster fra salget av en kaffeplantasje i Brasil og ikke minst eiendommen Bradbenken 1 i Bergen.

BRADEBENKEN 1: I 2017 solgte Friele eiendommen Bradbenken 1 i Bergen sentrum for et sted mellom 370 og 410 millioner kroner, ifølge Estate. Friele kjøpte eiendommen for 216 millioner kroner i 2010.

