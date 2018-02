Nå har Norwegian høyere kostnader enn SAS

Bjørn Kjos har i mange år mobbet SAS for å ha høye kostnader. Men nå må Norwegian-sjefen se seg slått av den gamle rivalen.

Bjørn Kjos har lenge kommet med stikk til kostnadsnivået til konkurrenten SAS. Han har sagt at de høyere kostnadene deres gjør dem enkle å konkurrere med.

- SAS har høye kostnader og gamle fly, det er en idealkonkurrent, sa for eksempel Kjos til Nettavisen så sent som i september i fjor.

Norwegian, som skal være et "lavkostnadselskap", har tidligere siktet seg inn mot å ha femti prosent lavere kostnader enn SAS'.

Snudd på hodet

Men ser man på tallene for 2017, viser dette en annen realitet.

I året som gikk var driftskostnadene til Norwegian seks prosent høyere enn driftsinntektene, slik at selskapet taper penger. Driftskostnadene til SAS er derimot fem prosent lavere enn driftsinntektene de siste tolv månedene, og selskapet tjener penger.

De totale driftskostnadene er dermed rett og slett lavere for SAS enn for Norwegian.

Samtidig ligger begge selskapene langt bak de andre store lavkostflyselskapene i Europa, ikke minst Ryanair og Wizzair. Sistnevnte passerte nylig Norwegian som Europas tredje største lavprisselskap, selv om noen kanskje vil stille spørsmålstegn ved om Norwegian fortsatt er dette. Ryanair-sjef Michael O'Leary uttalte blant annet i forrige uke at både Norwegian og SAS er selskaper med "veldig høye kostnader og veldig høye flybillettpriser".

Se oversikt her. Tallene er basert på de tolv siste rapporterte månedene.

- Et dårlig år

Når Nettavisen påpeker overfor Bjørn Kjos at driftskostnadene til Norwegian nå var høyere enn SAS', viser han til at Norwegian hadde mange kostnader knyttet til enkelthendelser i fjor, som den voldsomme satsingen på langdistanse og forsinkelser i fjor sommer.

- Veldig mange kostnader ble dratt på i fjerde kvartal for å bygge opp langdistanseflåten vår, sier han til Nettavisen.

Han medgir imidlertid at han ikke er fornøyd med selskapets høye kostnader i 2017, spesielt i de siste tre månedene, som førte til at selskapet tapte penger.

- Vi skal ikke tape penger, vi skal tjene penger. Det beste vi kan si om 2017 er at vi er inne i 2018 nå. I år skal vi få avkastning på de investeringene vi gjorde i fjor, sier Kjos.

- Hvordan blir det å konkurrere mot flyselskap med mye lavere kostnader enn dere, som Ryanair og Easyjet?

- EasyJet samarbeider vi med, så de er gode konkurrenter å ha. Det er lite vi konkurrerer med Ryanair og ingen av dem som er med på langdistanse, hvor vi satser, sier Kjos.

Vil forbedre seg

Björn Tibell, IR-sjef i SAS, sier han ikke vil kommentere Norwegians tall, men understreker at SAS jobber veldig langsiktig med å forbedre sitt eget produkt.

- Vi vil gjøre livet reiseopplevelsen så bra som mulig med SAS og derfor har vi i en lang tid arbeidet med å effektivere vår produksjon. Det har gitt resultater, men vi har fortsatt mye arbeid å gjøre, sier han til Nettavisen.

Han betegner likevel flymarkedet som veldig konkurranseutsatt.

- Det er tøft marked, noe som vi også ser i utvikling til andre flyselskap. Selv om vi har hatt en bedring, skal vi fortsette å jobbe videre, sier han.

Han viser til at lavkostnadsselskap som Norwegian, Ryanair og Easyjet og nettverkselskap SAS og Lufthansa er blitt likere hverandre den senere tiden.

- Vi i SAS effektiviser oss og andre, nyere flyselskap som Norwegian og Easyjet introduserer tilbud som etterlikner det som vi tradisjonelle nettverksselskap har. Alt i alt gjør det at konkurransen skjerpes. Selskapsmodellene flyter litt sammen og vi konkurrerer i større grad på samme vilkår, sier Tibell.

Må få kontroll

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair viser også til enkelthendelser som forsinkelser og investeringer i personal som grunnen til at det gikk så galt for Norwegian i 2017.

- Kjos bør glemme 2017 fortest mulig. Kostnadskontrollen er avgjørende for at man klarer å levere en positiv bunnlinje, og der må Norwegian klare å gjøre en bedre jobb. De må få kostnadene under kontroll og snu den negative spiralen, sier Elnæs til Nettavisen.

Han viser til at konkurransen ikke blir mindre tøff for Norwegian i 2018, snarere tvert imot.

- Easyjet og Eurowings kommer med flyene fra Air Berlin, Wizzair kommer med en bråte nye fly og lavprisselskapet til SAS kommer også på vingene. Det blir press på pris, og da gjelder det å ha stålkontroll på kostnadene. Klarer ikke Norwegian det, blir det tøft, sier Elnæs.

