Nå kan du få prisestimat på boliger ved et enkelt kamerasveip med mobilen

Skal gi «verdens raskeste» prisestimat på boliger - alt fra din hule hånd.

Eiendomsmeglerkjeden Norvik lanserte denne uken en helt ny app som kan snu den klassiske boligjakten på hodet.

«Nordvik Bolig» lover nemlig å kunne gi brukeren «verdens raskeste» prisestimat på boliger, kun ved hjelp av kameraet på mobiltelefonen og salgs- og prisstatistikk for det gitte området.

- Vi nordmenn har en enorm interesse for bolig. For mange starter boligreisen med et behov for mer eller mindre plass, eller drømmen om en forandring. I Nordvik tror vi at mest mulig informasjon tidlig i prosessen gir en bedre boligreise, og vi håper appen blir et nyttig verktøy for å skaffe seg oversikt over mulighetene i markedet, sier Martin Kiligitto, adm. direktør i Nordvik i en pressemelding.

- Enklere blir det ikke

Alt boliginteresserte trenger å gjøre for å få en estimert prisen skal være å åpne appen på mobilen, holde mobilkameraet i retning boligen og den estimerte summen vil dukke opp på skjermen.

FORENKLER: Admistrerende direktør i Nordvik, Martin Kiligitto, mener prisestimat-appen vil gjøre boiligreisen mye enklere.

- Enklere blir det ikke, sier Kiligitto og forklarer:

- Vi tror dette må være verdens raskeste måte å få et prisestimat på en bolig. Ved å basere seg på opplysninger om hva denne og tilsvarende boliger i samme område, gate og for eksempel bygård har blitt solgt for tidligere gir appen en pekepinn og et godt utgangspunkt for hva boligen vil koste i dag, forteller han.

Estimatet man får opp må riktig nok ikke forveksles med en vurdering av verdien til boligen. Det forutsetter at det foretas en gjennomgang og vurdering av den gitte boligen, utført av en eiendomsmegler.

- Digitaliserer forberedelsesprosessen

Med stadig økende konkurranse fra nye digitale plattformer, som overlater eiendomsmeglingen til boligmeglerne, går den nylanserte appen inn i Nordviks satsing på digitale løsninger.

Kiligitto mener tjenesten ikke erstatter god, faglig rådgivning, men at man ved å «digitalisere forberedelsesprossessesn» gjør boligreisen enda enklere å starte på.

- Ikke minst satser vi på digitale løsninger og verktøy som skal brukes i markedsføringen av boliger på vegne av kundene, og for å komme i kontakt med potensielle kjøpere og selgere tidlig i prosessen. Appen er et godt eksempel på et slikt verktøy, utbroderer han.

Nordvik Bolig er tilgjengelig i App Store gratis fra og med mandag.

