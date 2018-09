Nå kan du for første gang samle alle bankkontoene dine i én nettbank

Danske Bank er først ute med ny funksjonalitet. De venter at andre skal følge etter.

- Vi gjør dette fordi vi vet at mange av våre kunder har mer enn en bank. Det er ikke noen god opplevelse å gå ut og inn av mange banker for å få oversikt, sier digitaldirektør Johanna Herbst i Danske Bank i Norge til Nettavisen.

Danske Bank blir den første norske banken som åpner for at at kunder kan se saldo og transaksjoner fra kontoene hos andre banker.

Den nye løsningen kommer i kjølvannet av de nye betalingstjenestedirektivet, PSD2, som blant annet har som formål å legge til rette for økt konkurranse i bankmarkedet.

Etterspurt

Nyvinningen betyr at du for første gang kan ha oversikt over alle kontoene dine ett sted. Det gjør det lettere å «shoppe» banktjenester fra forskjellige banker og fortsatt beholde oversikten.

DIGITALSJEF: Johanna Herbst i Danske Bank.

Herbst sier dette er noe kundene lenge har etterspurt.

- Vil du ha kunder i fremtiden, må du gjøre det de trenger og tilpasse det, så vi er nødt til å gjøre det. Vi venter derfor at de andre bankene vil følge oss, sier hun.

For å hente kontiene må Danske Bank-kunder inngå en avtale om «Kontoer fra andre banker» – i mobilbanken og deretter logge på den andre banken via ny mobilbank. Deretter vil de få opp kontoene i kontolisten, der det vises transaksjoner fra de siste tre måneder.

Ikke overføring

Det er fortsatt ikke mulig å gjøre overføringer i den nye løsningen, men Herbst sier at dette vil komme fremover.

- Dette er bare starten på noe som vil komme fremover. Vi ønsker å gjøre betalinger og overføringer fra kontoer fra samme brett, så det blir neste steg, sier hun.

Bør shoppe

Elisabet Realfsen, som driver Finansporten til Forbrukerrådet, tror dette kan være et smart grep fra Danske Banks side.

- Det kan vise seg å være et konkurransefortrinn for Danske Bank, men det beror jo på hvor vellykket det blir. Det kan jo fort vise seg at folk synes det er en god idé, sier Realfsen til Nettavisen,

Hun sier at det er smart å ha tjenester i forskjellige banker.

- Forskjellige banker har de beste betingelsene på ulike produkter, så de som kommer best ut er de som hele tiden velger de tjenesten som er mest konkurransedyktige i forskjellige banker, sier Realfsen.

DNB jobber med det

Norges største bank, DNB, sier forøvrig at de jobber med noe liknende.

- PSD2 åpner opp for en rekke nye muligheter når det gjelder deling av data og inkludering av ulike tjenester i egne kanaler. Dette er tjenester DNB har varslet vil komme, og det er også noe vi arbeider med, men vi har ikke satt noen dato for når dette vil være tilgjengelig, sier Vidar K. Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB til Nettavisen.

