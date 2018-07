Nå kan du gjøre Syden-kupp: - Kan ikke huske at det har vært så lave priser

Ekspertene mener det varme været er årsaken til prisdumping på Syden-turer.

Det er lenge siden, om noen gang, Norge har opplevde en bedre sommer enn den vi har i år. Fredag ligger an til å bli et av årets varmeste dager, og vi kan vente at flere varmerekorder ryker.

Torild Moland, redaktør i reisemagasinet Reiselyst.

Det varme været bidrar til at Syden-turer i august og september dumpes. Hvis du har bråhast med å reise er det også noen muligheter.

Fredag formiddag var det mulig å få en uke i Syden på et trestjernershotell for under 1500 kroner på Restplass. De fleste kuppene ligger på i overkant av 2000 kroner, for syv overnattinger på trestjernershotell.

- Ser vi litt ut i august og september kan du gjøre de virkelige store kuppene. Det pleier å være lave priser på reiser etter fellesferien og skolestart. Men at prisene er så lave som de er nå er uvanlig. Jeg kan ikke huske at det har vært så lave priser, sier redaktør for reisemagasinet Reiselyst, Torild Moland, til Nettavisen.

- Behovet for sol ikke like stort

- Prisene vi ser nå skyldes helt klart det varme været vi har i Norge. De fleste av oss booker ferien tidlig, mellom januar og mars. Da er det vinter og kaldt og vi savner sol. Nå har det vært så fint vær så lenge at de som pleier å kjøpe ferien i siste liten, eller etter hovedferien, ikke bestiller likevel. Behovet for sol er ikke like stort og selskapene har dermed mange tomme seter de må selge.

Markedssjef i reisebyrået Apollo, Tonje Løkaas Fossum.

På Restplass.no, som samler alle tilbudene på ett sted, og på restplassoversikten på Finn.no, var det fredag formiddag en rekke reiser fra Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Oslo. Tilbudene er reiser til Hellas, Spania, Bulgaria, Tyrkia og Kroatia til under 1500 kroner. Dette inkluderer fly tur/retur og trestjernershotell med syv overnattinger.

Går du noen hundrelapper opp i pris var det fredag formiddag mulig å gjøre Syden-kupp for rundt 2000 kroner på firestjernershoteller til de samme stedene, fra de samme avreisebyene.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

- Masse ferie for pengene

Dersom du reiser fra Bodø, Tromsø, Ålesund er prisen noe høyere. For de fleste destinasjoner må du da regne med å punge ut med rundt tusen kroner mer for de billigste pakkene. Skal du opp i standard får du Syden-kupp til rundt 3500 kroner.

Kommunikasjonsansvarlig i TUI, Nora Aspengren.

- Prisene endrer seg hele tiden, men det er fortsatt mulig å gjøre noen gode kjøp. Du får masse ferie for pengene akkurat nå. Det er ikke uvanlig at prisene er lavere utenfor fellesferien og etter at skolen starter, men når vi har så mye sol i Norge som vi har nå, synker etterspørselen ytterligere og prisene senkes enda mer, sier markedssjef i reisebyrået Apollo Tonje Løkaas Fossum til Nettavisen.

- De prisene vi ser nå er eksepsjonelt lave, og det gjelder fra alle deler av landet. Med så mye varme har vi ikke like mange som er solhungrige, og som tar den ekstra ferieuken de ellers ville gjort.

- Ikke uvanlig med prisdumping

Hos reiseoperatøren TUI (tidligere Star Tour) merker de ikke noe til at solen påvirker prisene.

- Når skoleferien er over er det helt vanlig at prisene dropper. Vi merker ikke noen forskjell fra i år til tidligere år, sier kommunikasjonsansvarlig i TUI Nora Aspengren til Nettavisen.

Informasjonssjef i Ving, Siri Røhr-Staff

- Det er vanskelig å si hvorvidt det varme været har noen innvirkning på prisene, de forandrer seg hele tiden, og følger etterspørselen. Vanligvis selger vi godt med reiser på høsten også, men vi har ikke et like stort trykk fra de som velger å ta en spontantur.

Hos Ving anbefaler de å bestille turen din raskt.

- Været snur fort, så jeg hadde definitivt valgt å dra nå. Det er helt vanlig at prisene dropper på høsten, men det er ekstra billig nå på grunn av det varme været i Norge. Dermed er etterspørselen til hoppe på-turene mindre, sier informasjonssjef i Ving, Siri Røhr-Staff, til Nettavisen.

I tillegg til pakkereiser er det mulig å bestille flybilletter tur/retur fra flere ulike steder i Sør- og Nord-Norge til en rekke Syden-destinasjoner for 395 kroner.

Mest sett siste uken