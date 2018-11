Nå kan du sikre deg denne utsikten

Eiendomsutvikler droppet Villa Glitre - nå selges eiendommen videre.

- Det trenger utvilsomt oppussing. Det er en attraktiv og fin beliggenhet med flott utsikt som trenger kjærlighet, sier megler Jens Christian Killengreen til Nettavisen.

Tomta på 5,46 mål ligger rett over skianlegget i Holmenkollen med utsikt over byen og indre Oslofjorden. Tomtestørrelsen er formidabel i Oslo-sammenheng, og ligger i samme vei som Kongsseteren og godset til Stein Erik Hagen.

Villa Glitre er en gammel skysstasjon som på 50-tallet ble omgjort til bolig. Mye av innredningen er fremdeles fra denne perioden, og kjøper blir oppfordret til å ta med egen byggningssakyndig og sette seg godt inn i salgsoppgaven med alle vedlegg.

STORT: Den gamle sveitservillaen er stor, men trenger oppussing.

Hovedhuset er en klassisk sveitservilla med sidefløy fra 1898. Bygningen har et bruksareal på 503 kvadratmeter. I tillegg kommer en stallbygning på 468 kvadratmeter bruksareal. Prisantydning er satt til 25 millioner kroner.

GAMMEL SKYSSTASJON: Villa Glitre er en gammel skysstasjon som ble gjort om til bolig. Her ser du stallbygningen.

Eiendommen ble kjøpt av en eiendomsutvikler-selskapet Villa Glitre AS i 2016 for 20 millioner kroner, men selskapet valgte å ikke utvikle eiendommen.

- Dette er en flott bygning som trengs å taes vare på, sier styreleder og kontaktperson Truls William Eriksen i Villa Glitre I AS til Nettavisen. Selskapet solgte eiendommen videre til Daimyo Eiendom AS, som var en av eierne i Villa Glitre AS. Daimyo Eiendom AS har nå lagt det ut for salg på Finn.no - prisantydning 25 millioner.

Entreprenøren kjøpte eiendommen av familien Halle som hadde eid Villa Glitre siden 50-tallet. Eiendommen ble i 2014 først lagt ut til 40 millioner kroner, men prisen ble nedjustert kraftig da eiendommen viste seg vanskelig å selge, skriver DN dengang.









