Nå kan du sjekke om du får igjen på skatten

Får du igjen på skatten eller må du betale restskatt?

Onsdag kveld like før 22.30 ble skattemeldingene fra Skatteetaten lagt ut. Det vil altså si at du kan sjekke om du må ut med restskatt eller om du kan glede deg over ekstra penger inn på konto.

På Skatteetatens nettsider finner du utfyllende informasjon om innlogging i Altinn.



Tidlig onsdag kveld kunne ikke Skatteetaten si nøyaktig tidspunkt for når skattemeldingene ville bli tilgjengelige. I fjor ble meldingene lagt ut like før midnatt, og pågangen på Altinn gjorde at mange opplevde å få feilmelding når de forsøkte å logge seg på.

- Nøyaktig tidspunkt vet vi ikke rett før den blir klar, sa Helen Rist i Skatteetaten til Nettavisen.

- Så det kan hende den kommer før midnatt, slik som i fjor?

- Ja, skattemeldingene skal komme i løpet av natt til 4. april,, men de kan komme både før og etter midnatt. Alle vil uansett motta en varsel, de fleste på e-post, når skattemeldingen er tilgjenglig.

Dette bør du sjekke først



Frist for å levere skattemeldingen er 30. april.

Sjekk at det du har fått i lønn og hvor mye du har betalt i skatter riktig. Dette sjekker du ved å sammenligne summene i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får fra arbeidsgiveren din, med tallene i skattemeldingen. Du kan sjekke hva arbeidsgiveren(e) din(e) har rapportert inn.

Sjekk at det du mottar i pensjon eller uføretrygd er riktig. Oversikten får du fra NAV eller andre du eventuelt mottar pensjon eller trygd fra. Du kan sjekke hva som er rapportert inn.

Sjekk at gjeld og formue som er oppgitt stemmer. Tallene henter vi fra de som du har gjeld eller formue hos. På formuen din kan du få verdsettingsrabatt. Hvis du får det, er det forhåndsutfylt på skattemeldingen din.

Sjekk fradrag nøye



I Skatteetatens fradragsveileder kkan du sjekke om du har krav på flere fradrag.

- Har du krav på fradrag, kan du gjøre grunnlaget vi beregner skatt på, mindre. Slik sett kan du betale mindre i skatt. Noen fradrag er forhåndsutfylte, mens andre må du føre opp selv, skriver Skatteetaten på sine nettsider.

