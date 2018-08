Nå stiger boligprisene i Oslo igjen

Obos-prisene opp 1,1 prosent i sommerervamen.

Obos melder at de har sett en prisvekst på Obos-boliger i Oslo på 1,1 prosent i juli.

Det skjer etter at prisene falt med 1,6 prosent i juni.

Fra nyttår har prisen på Obos-boliger steget med 10,1 prosent.

– De nye tallene bekrefter våre antagelser om at Oslo-markedet er i ferd med stabilisere seg, vi er inne i et mer normalisert bruktboligmarked, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Ifølge Obos er det svært uvanlig at prisene stiger i juli, og at prisene i juli de siste 13 årene i snitt har vist prisfall på 0,2 prosent.

Rosa graf viser utviklingen det siste året. Boligmarkedet har hentet seg inn etter et ganske tydelig prisfall.

− Prisutviklingen i juli i Oslo har i år vært sterkere enn snittet for tilsvarende måned de siste årene. Samtidig vet vi at prisene svinger mer i juli da antall boliger for salg er forholdsvis lavt sammenlignet med andre måneder. Trenden med stabilisering av markedet bekreftes ved at nyboligsalget i leilighetsmarkedet, spesielt i Oslo-regionen, er tilbake på et tilnærmet normalnivå for juli. Vi tror kjøperne har tilpasset seg nye låneregler og er godt forberedt på en eventuell renteøkning. OBOS er godt posisjonert tomtemessig og planlegger for flere salgsstarter i løpet av høsten, blant annet et større antall OBOS Bostart-leiligheter på Ulven i Oslo allerede i september, sier Daniel Kjørberg Siraj.

