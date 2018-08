Nabo- og millionærkrangel på beste vestkant

To velstående naboer på Oslos beste vestkant er lite blide på hverandre.

Eltek-arving Morten Angelil (52) og pensjonert kinodirektør og bystyremedlem for Høyre i Oslo, Ingeborg Moræus Hanssen (79), er tette naboer på fasjonable Gimle terrasse på Frogner i Oslo.

Det er ikke promlemfritt, skriver Finansavisen (bak betalingsmur) fredag.

Kjøpte millionvillaer

For to år siden startet Angelil en omfattende ombygging og restaurering estimert til over 100 millioner kroner av villaen og eiendommen Gimle terrasse 6 og 8 som han slår sammen. Moræus Hanssen, som bor på andre siden av gaten i Gimle terrasse 6, er rasende, ifølge Finansavisen.

Angelil kjøpte de to Frogner-villaene for 70 millioner i 2015, ifølge Hegnar.no.

Den tidligere kinodirektøren irriterer seg kraftig over det pågående arbeidet.

Eltek-arving Morten Angelil (52) og pensjonert kinodirektør og bystyremedlem for Høyre i Oslo, Ingeborg Moræus Hanssen (79), er tette naboer på fasjonable Gimle terrasse på Frogner i Oslo.

Les også: Krevde 120.000 kroner for nabohundens bjeffing

Hun kaller måten håndverkerne opptrer på som utagerende og klager over at håndverkerne parkerer ulovlig, tar opp parkeringsplasser ved den amerikanske kirke og er til generell sjenanse.

Les også: Han håver inn 640 millioner

- Ikke invitert

- Jeg synes det er flott at folk er steinrike og finner på deilige ting, men i denne perioden lider naboskapet noe fryktelig. Utfordringen her er at vi må vite når det er slutt, sier hun til Finansavisen.

Les også: Harald Zwart tapte betent hyttestrid på Hankø

Angelil er forbauset over kritikken og viser til at alle offentlige pålegg er fulgt.

- Hvis hun har problemer med vår oppussing, er vel ikke det første du gjør å ringe avisen, da er du tjukk i huet, sier Angelil til Finansavisen, og legger til at fruen over gaten ikke vil bli invitert til innflyttingsfesten.

Les også: - Nordmenn kommuniserer med naboen på oppslagstavler

Mest sett siste uken