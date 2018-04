NAF mener at fylkene sliter med å ivareta sitt ansvar overfor fylkesveiene. Her et bilde av vinterlige forhold på fylkesvei 401 ved Slattum i Nittedal i 2017. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )

NAF: Fylkene klarer ikke å ivareta veiene