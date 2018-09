Nav har tatt pant på 580.000 kroner i boligen til John Arne Riise

Nav har foretatt to utleggsforretninger på en bolig John Arne Riise og konen Louise Angelica eier i Ålesund.

Den tidligere fotballhelten John Arne Riise har fått krav om 580.000 kroner fra Nav.

Ifølge grunnboken, som er et offentlig register over rettigheter i eiendom i Norge, går det frem at Nav har foretatt to utleggsforretninger (se faktaboks) på en bolig John Arne Riise og konen Louise Angelica eier i Ålesund.

Utleggsforretningen er gjort på den halvdelen av boligen som Riise selv eier, ifølge eiendomsregisteret.

I grunnboken og i offentlige kredittregistre går det frem at Nav har foretatt utleggsforretninger i februar og i juli, på summer som til sammen utgjør 580.000 kroner.

John Arne og Louise Angelica Riise kjøpte dette huset for 7.95 millioner kroner.

Redusert inntekt

I et vedtak fra Nav, som Nettavisen har fått tilgang til, går det frem at kravet gjelder privat gjeld Riise har pådratt seg. Det går også frem at Nav mener Riise er skyldig pengene.

I vedtaket gjengir de også kort Riises argument for at han ikke har betalt gjelden kravet:

«Han opplyser at partene var enige om at beløpet skulle justeres basert på hans inntekt. Årsaken til at han sluttet å betale (...), er at han sluttet som fotballspiller og at inntekten derfor ble betydelig redusert.»

Stjerneadvokaten John Christian Elden representerer John Arne Riise.

Vedtaket fra Nav er datert 28. august i år.

- Dette er personlige forhold som vi ikke kommenterer utad. Det er dialog mellom partene og advokatene med sikte på å komme til enighet, sier Riises advokat John Christian Elden til Nettavisen.

Advokaten til Riises motpart, Mette Yvonne Larsen, har ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Forbrukerøkonom: - Dette er utleggsforretning

Silje Sandmæl er forbrukerøkonom i DNB, og kjent som programleder i Luksusfellen på TV 3. Hun understreker at hun ikke kjenner til saken med John Arne Riise, og sier at kommentarene hun gir i denne saken er på generelt grunnlag.

- Hvis noen har fått en utleggsforretning mot seg betyr det at han ikke har betalt noen han skylder penger. Det kan være alt fra en mobil- eller strømregning til ubetalt skatt, sier Sandmæl til Nettavisen.

John Arne Riise bor på Naustberget utenfor Ålesund, omtrent fem kilometer fra sentrum.

- Dersom et inkassobyrå, etter en del purringer, ikke har lykkes i å få pengene, går saken videre til namsmannen, eller til andre som har innkrevingsmyndighet. Dette kan for eksempel være Skatteetaten eller for eksempel Nav.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

- Om det er Nav som krever inn penger, kan det være enten via trekk i lønn eller pant i formuesobjekter, som bil eller bolig, eller begge. Når det er besluttet utleggspant i en fast eiendom betyr det at boligen kan bli tvangssolgt, forklarer Sandmæl, som presiserer at hun uttaler seg på generell basis.

Fakta: utleggsforretning

Det er Statens innkrevingssentral (SI) som formelt står bak innkrevinger og tvangskrevinger. Nav, Skatteetaten og namsmannen er i mange tilfeller oppdragsgivere for SI, men de har også myndighet til å gjennomføre tvangskravene selv. Når det gjennomføres en utleggsforretning avgjøres det også på hvilken måte det du skylder skal kreves inn. Det kan være: 1. Utleggstrekk: som betyr trekk i lønn, trygd eller feriepenger eller skatt du har til gode. Da blir du trykket et bestemt beløp hver måned direkte fra arbeidsgiver eller Nav.



2. Utleggspant: betyr pant i formuegoder, for eksempel fast eiendom, bankkonti eller verdipapirer. SI kan da be om tvangssalg av det det er tatt pant i. Utleggsforretning på bil og bolig er offentlig informasjon og kan finnes i grunnboken og eiendomsregisteret. Utleggsforretninger behandles skriftlig, og du trenger ikke å møte opp. SI orienterer om resultatet i et eget brev. Her kan du lese mer om utleggsforretning. Kilde: Statens innkrevingssentral





I eiendomsregisteret går det frem at John Arne Riise og Louise Angelica kjøpte huset i bydelen Heissa i Ålesund for 7.950.000 kroner i desember 2016.

I juni i år ble det kjent at han skulle flytte til Malta, hvor han også jobber som ambassadør for spillselskapet Betsson.

I april i år omtalte Nettavisen nyheten om at Riise tapte en rettssak i Sunnmøre tingrett. Han ble da saksøkt av en annen person for å ha tappet en konto for til sammen 483.000 kroner.

Retten dømte ham til å betale tilbake pengene. Riise besluttet å anke dommen.

Nettavisen har kontaktet både John Arne Riise og hans manager Erland Bakke. Bakke har henvist til Elden for kommentarer i denne saken.

