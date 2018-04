NAV vant Sløseriprisen

NAV stikker av med seieren for saken om at folk på flukt fra politiet får offentlig støtte.

En jury sammensatt av representanter valgt ut av Skattebetalerforeningen og Nettavisen har nominert fem kandidater til Sløseriprisen 2017. Prisen tildeles verste eksempel på sløseri i det offentlige i året som gikk.

Nå har 20.000 Nettavisen-lesere kåret vinneren. Det ble NAV som gikk av med seieren med saken om at 2000 etterlyste personer får støtte rett inn på kontoen.

NAV fikk 38 prosent av stemmene, til sammen over 7.700, noe som er suverent mest av noen sløserivinner.

Blir tredje vinner

Det er NAV som sender pengene til de etterlyste personene, selv om Justisdepartementet setter reglene som NAV må følge.

Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum sier imidletid i en kommentar at NAV helt siden 2009 burde ha kjent til dette smutthullet i lovverket uten å gjøre nok for få hullet tettet.

«Når en sak er så urimelig som denne, så har NAV et klart ansvar for å si fra og få stoppet galskapen. I stedet la de dommen fra 2009 i skuffen og lot pengene flyte. NAV fortjener Sløseriprisen for 2017», skriver han.

- Verdig vinner

Det var TV 2 som i fjor kunne avsløre at NAV øverførte støtte til 2000 personer som var på flukt fra politiet. Etter at dette ble kjent, har Justisdepartementet startet en prosess for å få endret regelverket.

Administrerende direktør i Skattebetalerforeningen, Karine Ugland Virik, mener NAV-saken er en veldig verdig vinner av Sløseriprisen.

- Det er en utrolig sak, men heldigvis er det en prosess for å få endret systemet, og det er positivt, så får vi håpe at det gir resultater. Det er veldig fint hvis denne prisen og fokuset rundt dette problemet bidrar til å få løst det, sier Virik til Nettavisen.

Kommer ny lov

NAV avviser at de kunne ha gjort noe mer enn det de allerede har gjort.

- Det er veldig bra at vi nå endelig får en lovendring som gjør at vi kan stanse ytelser til personer som unndrar seg straff. Dette har flere regjeringer arbeidet med, og NAV har bidratt aktivt i arbeidet . Det har helt klart vært en utfordring at personer på rømmen kan motta trygdeytelser. Derfor er vi glade for at det nå fastsettes i lov at påtalemyndigheten skal informere oss om slike forhold, sier ytelsesdirektør Kjersti Monland i NAV til Nettavisen.

MENER DE MANGLER LOVHJEMMEL: Ytelsesdirektør Kjersti Monland i NAV.

Hun viser til at dette har stått på den politiske agendaen til flere tidligere statsråder og vært omtalt i en rekke mediesaker de siste årene.

- Nå får vi den lovhjemmelen vi trenger for å stanse utbetalingene i slike saker. Vi vil selvsagt følge opp omgående når vi mottar informasjon fra påtalemyndighetene, sier Monland.

- Trenger lovhjemmel

Ifølge Jon Christian Elden er imidlertid utbetalinger til folk på flukt i utgangspunktet ulovlig og at NAV har vært pliktig til å stoppe utebetalingene.

- Hvis trygdemyndighetene vet at en person er på rømmen fra politiet, vil det være straffbart for dem å utbetale, sa han til TV 2 ifjor.

Monsland står imidlertid på sitt om at de ikke har rettslig grunnlag til å stoppe en ytelse til en person som er etterlyst og på rømmen for lovbrudd.

- Her mangler det en lovhjemmel. Vi stopper ytelsen dersom en person er prøveløslatt og skal inn til soning etter nytt lovbrudd, men er avhengig av slik informasjon fra tingretten eller kriminalomsorgen. Vi har kontakt med kriminalomsorgsmyndighetene for å finne en hensiktsmessig varslingsrutine i slike saker, sier Monland.

Hun sier at NAV har vært i kontakt med regjeringen for å få ordnet opp i forholdene.

- Vi har tatt opp denne utfordringen gjennom Arbeids- og sosialdepartementet, og er kjent med at det nå er et lovarbeid på gang, sier Monland.

Wara: - Enig med de som har stemt

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier han håper å få loven på plass innen sommeren.

JUSTISMINISTER: Tor Mikkel Wara i Justis og Beredskapsdepartemenet.

- Jeg er helt enig med de som har stemt, dette henger ikke på greip. Derfor er jeg glad for at denne regjeringen allerede har fremmet et lovforslag til Stortinget. Vi regner med at den nye loven er på plass innen 1. juli i år, sier Wara til Nettavisen.

Tredje vinner

NAV blir den tredje vinneren av Sløseriprisen.

Helse Sør-Øst gikk av med seieren i fjor etter å ha betalt en halv milliard for et røntgensystem som er så dårlig at legene mener det bør skrotes.

Året før var det Stortinget som gikk av med seieren, for en oppussing som har bare blitt dyrere og dyrere. Faktisk er sprekken blitt tre ganger større siden Stortinget gikk tildelt Sløseriprisen.

Her kan du lese om de øvrige kandidatene til Sløseriprisen 2017.

