Nederland og Irland refses av EU for skattepolitikken

EUs finanskommissær Pierre Moscovici anklager flere EU-land, deriblant Irland og Nederland, for å være «svarte hull» når det kommer til skattepolitikk.

– Det er åpenbart at det foregår aggressiv skattetilrettelegging i flere EU-land. Noen europeiske land er svarte hull. Jeg ønsker å ta opp dette, sa Moscovici til journalister i Brussel torsdag.

Den tidligere franske finansministeren møtte pressen i forkant av et finansministermøte i EU, hvor det er ventet at unionen vil redusere en svarteliste over skatteparadiser utenfor EU fra 17 til 9 land.

Bakgrunnen er at organisasjonen Oxfam i desember hevdet at fire europeiske land – Irland, Luxembourg, Malta og Nederland – burde være med på listen dersom man skulle legge EUs kriterier til grunn.

Moscovici avviste dette, men la til følgende:

– Hvis du innser at skattestrømmen går til det ene eller det andre landet, Nederland, Luxembourg, Malta, Kypros, la oss snakke om hvordan man løser ting.

Flere multinasjonale selskaper har lagt sine europeiske hovedkontorer i disse landene, deriblant Google, Apple og Facebook, for å slippe unna store skatteregninger.

