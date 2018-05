Nedtur på nedtur på Oslo Børs

Etter nok en rekordnotering onsdag, ble det en helrød dag for en lang rekke aksjer på Oslo Børs dagen etter. Hovedindeksen falt 0,57 prosent til 864,56 poeng.

På omsetningstoppen var det kun oppdrettsgiganten Marine Harvest som hadde en opptur torsdag. Dagen etter at aksjen sank med over 2 prosent som følge av frykt for ny fiskeskatt, tok selskapet seg opp igjen torsdag med et hopp på 1,8 prosent.

Av de mest omsatte selskapene falt Schibsteds A-aksjer aller mest. Nedgangen på 5,4 prosent skyldes et svakere kvartalsresultat enn ventet. Yara-aksjen falt 2,2 prosent, mens Aker Solutions sank 2,1 prosent. Statoil, Telenor, Norsk Hydro og DNB falt henholdsvis 0,7, 0,8, 0,8 og 1,1 prosent.

Det var røde tall også på de viktigste europeiske børsene. FTSE 100-indeksen i London og CAC 40 i Paris falt begge 0,5 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt svekket seg med 0,8 prosent torsdag.

Ved børsens stengetid ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,2 dollar fatet, mens et fat amerikansk lettolje gikk for 67,7 dollar.

