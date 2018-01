Netflix verdt 785.000.000.000 kroner

Netflix har nådd en milepæl etter å ha lagt fram gode kvartalsresultater. Børsverdien til selskapet vippet for første over 100 milliarder dollar.

Aksjekursen steg med over tre prosent etter at Netflix la fram et resultat for fjerde kvartal som selskapet selv omtaler som «vakkert».

I løpet av kvartalet har strømmetjenesten fått 8,3 millioner nye abonnenter, sammenlignet med en forventet tilvekst på 6,3 millioner, ifølge analyseselskapet Factset. Til sammen har selskapet nå 110,6 millioner betalende abonnenter.

Netflix hadde et kvartalsresultat på 186 millioner dollar (1,46 milliarder kroner), sammenlignet med 67 millioner dollar året før. Omsetningen økte med 33 prosent sammenlignet med fjoråret og var på 3,3 milliarder dollar (25,9 milliarder norske kroner).

– Vi hadde et vakkert fjerdekvartal hvor vi fullførte et fantastisk år hvor internett-TV har vokst globalt, skriver selskapet i et brev til aksjonærene.

