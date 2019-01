Nettavisen nominert til årets samarbeidspartner

Norsk Tipping delte ut priser på sitt årlige arrangement, og Nettavisen var en av de nominerte.

En gang i året arrangerer Norsk Tipping sin egen fagkonferanse, og deler der ut priser til sine samarbeidspartnere og kommisjonærer.

Årets priser ble delt ut på Ullevål 29. januar.

I kategorien årets samarbeidspartner var de nominerte Nettavisen, Coop og Dagbladet. Vinneren av prisen ble Coop, som har over 590 000 Norsk Tipping-kunder på sine mange butikker rundt omkring i landet.

Morsommere med tipping

Gunnar Stavrum mener det var hyggelig at avisen ble nominert:

- Nettavisen har vært partner av Norsk Tipping i mange år, og synes det er hyggelig at bidraget vårt blir lagt merke til. For oss er sport og spill noe som engasjerer leserne. Det blir faktisk morsommere å følge med når du har noe å vinne eller tape på utfallet.

Stolt og beæret over å bli nominert

Ansvarlig for Sportspill i Nettavisen og Amedia, Pål Nisja-Wilhelmsen er stolt av at arbeidet deres har blitt lagt merke til:

- Vi er stolte og beæret over å bli nominert som årets partner av Norsk Tipping. Vårt langsiktige og strategiske samarbeid rundt utviklingen av kommisjonærvirksomhet digitalt har vært og er viktig for både Nettavisen og Amedia. Som en del av vårt totaltilbud til våre lesere er daglige tips på sport et viktig innholdselement.

Flere priser ble utdelt

På Norsk Tippings konferanse i Oslo tirsdag ble Narvesen Mosseporten kåret til «Årets kommisjonær» for 2018. Årets hederspris gikk til Odd Birkenes, direktør for verdiøkende tjenester i Norgesgruppen. Meny Hovenga i Porsgrunn ble «Årets dagligvare», Mix Lillesand «Årets servicehandel» og Mix CC Drammen stakk av med tittelen «Årets kremmer».

Nettavisen og Amedia tilbyr daglige tips og omtaler av spillene til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto gjennom deltagende aviser. I tillegg lages det en ukentlig side i flere av papirutgavene med tips og oversikt over kommende spill.

