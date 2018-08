Nettavisen trenger flere flinke folk

Nettavisen søker etter vaktsjef, SEO-ansvarlig, en spesialist på sosiale medier og nyhetsfrilansere/kvelds- og helgevakter. Søknadsfrist: 31. august 2018

Nettavisen har nå flere ledige stillinger, og søker derfor etter flere flinke personer.

Vaktsjef:

En av våre vaktsjefer går over i ny stilling, og vi søker hans etterfølger. Vi er på jakt etter deg med nyhetsteft, et skarpt visuelt blikk, gode journalistiske vurderingsevner, bred digital kompetanse og tabloid forståelse. Du har et sikkert språk og takler et høyt arbeidstempo. Erfaring er en stor fordel. Vaktsjefene vil inngå i en fireukersturnus.

Vaktsjef er ansvarlig for å redigere Nettavisens forside, og sørge for at vi hele tiden er oppdatert med det siste av nyheter og friske meninger. Ansvarlig for forsideoptimalisering, både tekstmessig og visuelt, og for at sakene blir distribuert og delt.

Søkemotor-ekspert (SEO-ansvarlig)

Nettavisen søker en SEO-ekspert som blir ansvarlig for å søkemotoroptimalisere Nettavisen-innholdet. Det er ikke nok å skrive gode saker hvis ikke nok leser dem. Nettavisen ønsker en person som kjenner søkemotorer som sin egen smarttelefon. Kunnskapen må du ha gode evner til å videreformidle, og ha talentet til å få med deg både nye og gamle hunder i redaksjonen som trenger å lære triksene. Jobben blir både å sette interne spilleregler, følge dem og optimalisere inn mot søkemotorene, men også å jobbe langsiktig med strategisk innovativt arbeid for optimalisering av innholdet. Både ovenfor trender, men også ønskene for riktig teknisk tagging og forståelse. I øyeblikket vil mesteparten dreie seg om å tenke på søkemotoren til Google, men også å gjøre oss klare for nye muligheter. Vi ønsker at alle som søker vårt stoff skal finne oss, og det vil vår søkemotorevangelist som skal ha ansvaret for det. Du vil måles på om du klarer å skaffe flere lesere til Nettavisen fra søkemotorer, gjennom direkte tiltak og opplæring av organisasjonen.

Ekspert på sosiale medier (SoMe-ansvarlig)

De fleste som leser Nettavisen oppsøker vår forside, og oppsøker oss hver eneste dag. Samtidig er vi sikre på at mange potensielle lesere ikke ser alle våre saker. Vi ønsker derfor en person som skal være vår hovedmisjonær i sosiale medier. Du skal dele, lære oss andre å dele og jobbe med grupper, løsninger og muligheter på sosiale medier. Kreativ bruk av sosiale medier som Facebook, Instagram og Twitter vil være hverdagen. Sammen med journalister og andre i organisasjonen kan du lage løsninger som skaper oppmerksomhet, effekt og øker målgruppen til Nettavisen. Du vil bruke verktøy som Falcon, Crowdtangle og andre.

Nyhetsfrilansere/Kvelds- og helgevakter

Nettavisen trenger flere nyhetsfrilansere, samt kvelds- og helgevakter.

Vi søker deg med nyhetsteft, evnen til å se gode vinklinger, forståelse for hvordan nettet fungerer, og med et sikkert språk. Bredt interessefelt og gode allmennkunnskaper er et pluss.

For kvelds- og helgevakter vil arbeidsoppgavene blant annet bestå i nyhetsovervåkning, publisering og distribusjon m.m. Stillingene inngår i turnus, og vil jobbe tett sammen med vaktsjefer. Ansatte i disse stillingene vil kunne regne med mulighet for å jobbe ekstra i forbindelse med sykdom eller ferieavvikling.

Som ansatt i Nettavisen får du være med å påvirke en nettavis i vekst – og være del av en arbeidsplass med godt miljø og hvor det er høyt under taket. Lønn etter kvalifikasjoner.

Nettavisen ønsker å styrke kvinneandelen i redaksjonen, og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det samme gjelder personer med flerkulturell bakgrunn.

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Utgavesjef/frontredaktør Morten Karlsen på mobil 90757758 eller e-post morten.karlsen@nettavisen.no eller til

Nyhets- og sportssjef Carina A. Bredesen på mobil 90813391 eller e-post carina.bredesen@nettavisen.no.

Klubbleder i Nettavisen er Kjetil B. Mæland – mobil 93664455 eller e-post kjetil.maeland@nettavisen.no.

Søknad med vedlegg sendes til personalsjef Per Gunnar Sværen på

e-post: pgs@nettavisen.no innen 31. august.

Søknadsfrist: 31. august 2018

