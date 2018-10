Netthandel med utlandet har eksplodert, 350-grensen kan ikke få all skyld

Veksten i netthandelen startet før reglene med endret.

Torsdag la SSB frem nye talls om viser at nordmenns handel på nett fra utlandet har økt kraftig de siste årene.

- For i 2012 brukte husholdningene vel 15 milliarder kroner på varer og tjenester kjøpt på nett. På de siste fem årene har netthandelen med utlandet økt til 40 milliarder. Da er varer og tjenester når man er på reise i utlandet ikke medregnet, melder SSB.

De 40 milliardene er omtrent delt på midten mellom varer og tjenester. I 2017 brukte nordmenn nær 18 milliarder kroner på tjenester, som i veldig stor grad handler om strømmetjenester og dataspill, for eksempel Playstation Store, Xbox Live Marketplace og Steam.

Kraftig vekst før tollfrigrensne ble innført

For varekjøp beregner SSB at nordmenn handlet for rundt 22 milliarder kroner i 2017, opp fra knappe 8 milliarder i 2012.

Tallene til SSB viser derimot at endringen av tollfrigrensen i 2015 har hatt forholdsvis liten effekt: Fra 2013 til 2017 har økningen av netthandelene vært nærmest lineær, men økningen startet året før tollfrigrensen ble endret.

Det var i 2015 tollfrigrensen ble endret.

- Hva som var årsaken til økningen i 2014 spesielt har vi ikke noe svar på, sier Tore Halvorsen i SSB til Nettavisen.

- Det vesentlige er den langsiktige trenden som viser en økning. 350-kronersgrensen er nok en del av det, men det handler nok også om teknologiutviklingen og at flere aktører har kommet på markedet, sier Halvorsen.

En årsak til at endringen av tollfrigrensen kan ha forholdsvis lite å si, er at selv om beløpet ble økt fra 200 til 350 kroner, ble det også gjort endringer som sørget for at frakt og forsikring ble inkludert i beløpet. Fordi fraktkostnadene ofte er på rundt en hundrelapp eller to, er den effektive økningen liten for butikker som ikke opererer med fri frakt.

