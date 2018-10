Ni av ti vil ha tannhelse inn i det offentlige helsetilbudet

Tannhelse bør bli en del av helsetilbudet på lik linje med andre helsetjenester, svarer 89 prosent i en meningsmåling.

Støtte til denne påstanden er jevnt fordelt på tvers av politiske preferanser, ifølge undersøkelsen, som er utført av Opinion for FriFagbevegelse og Dagsavisen. 94,4 prosent av velgerne til Rødt og Arbeiderpartiet mener tannhelse bør bli en del av det offentlige helsetilbudet, mens 83 prosent av Høyre-velgerne mener det samme.

Halvparten av de spurte er i ganske stor grad eller svært stor grad villig til å betale mer skatt for at tannhelse helt eller delvis skal dekkes av det offentlige. 24 prosent er ikke villig til å betale mer skatt for å få til dette.

Barn får gratis tannbehandling av den offentlige tannhelsetjenesten, mens 19-20-åringer kan få redusert pris. Voksne med visse sykdommer, skader eller tilstander, samt enkelte andre grupper, kan få støtte til å dekke deler av kostnadene med tannbehandling. En oversikt over disse finnes på nettsiden helsenorge.no.

