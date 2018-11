Nille vil legge ned butikker

Nille har for mange butikker. Det skal den nye Nille-sjefen Kjersti Hobøl gjøre noe med.

- Det er ingen tvil om at det er blitt åpnet for mange Nille-butikker de siste årene. De ligger for tett, og gjør at butikkene kannibaliserer hverandre, sier Kjersti Hobøl til Nettavisen.

Hobøl ble i oktober hentet inn som Nilles «redningskvinne» etter at selskapet i april ble overtatt av DNB. Selskapet hadde tapt for mye penger og det britiske oppkjøpsfondet BC Partners, som eide Nille, kastet kortene.

BLIR FÆRRE: Nille har 370 butikker i Norge.

- Vi må ta grep. Hvis ikke går vi på grunn, slik fregatten gjorde, sier Hobøl, med henvisning til KNM Helge Ingstad.

- Men jeg er sikker på at det er fullt mulig å snu skuta, legger hun til.

Dreven

Hobøl er dreven på snuoperasjoner. Tidligere har hun reddet kjedene Princess og Kid fra tilnærmet konkurs. Nå skal hun gjøre det samme i Nille.

Hobøl har kun vært i jobben litt over en måned og planene for selskapet er ennå ikke konkretisert. Hun er imidlertid ikke i tvil om at Nille i fremtiden vil ha færre butikker.

- Vi vet ikke per idag hvor mange butikker som skal bort. Vi vil gå gjennom hele kjeden og vurdere butikkene på en individuell basis, sier hun.

2000 ansatte

Nille har 370 butikker og rundt 2000 ansatte i Norge. Kjeden satset også i i Sverige med 30 butikker, men det ble en fullstendig fiasko og den svenske virksomheten ble avviklet.

- Hva skjer med de ansatte som jobber i butikkene som blir nedlagt?



- Det må vi se på. Mange kan nok gå over til andre butikker. Det er det positive med at vi har så mange, sier hun.

For mange

Hobøl mener at en stor del av problemet til Nille handler om at de har for mange butikker.

- Det har vært etablert for mange butikker uten at det har vært grunnlag for det med tanke på omsetning. Men det er også andre ting som skal endres, sier Hobøl. Hun varsler blant annet at de skal gå gjennom hele sortimentet til kjeden.

- Hvis du ikke har relevante varer, så blir du valgt bort. Det handler om å følge med på hva kundene ønsker, sier Hobøl.

Som eksempel viser hun til at Nille selger fire forskjellige typer konvolutter, selv om svært få sender post lenger.

- Konvolutter er en død salgsflate. I seg selv er dette bare en liten ting, men vi kunne brukt kapitalen og plassen i butikken på noe annet. Du må jobbe deg gjennom hele butikker og sortimentet og se hva som bør endret. Du kan ikke stå bom stille, sier hun.

Identitetsløs

Hun mener også det er et problem at Nille har mistet litt den posisjonen de hadde.

- Nille er blitt litt identitetsløs. Det er ikke helt klart hva det er, sier Hobøl.

Hun sier at Nille skal være en butikk hvor du finner det du trenger for de små og store anledninger i livet.

- Det kan være hvis du har bursdag, skal vaske husket eller bare har lyst på noe godt. Det skal være innbydende og spennende og man skal få lyst til å gå på skattejakt, sier Hobøl.

Hun vil at selskapet skal få mer tro på seg selv igjen.

- Vi har utrolig mange dedikerte mennesker i Nille som har jobbet der i mange år. De er lei for at det har gått feil vei. Vi må få stoltheten og selvtilliten tilbake, sier Hobøl.

