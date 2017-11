Nina Jensen vil si opp hvis Røkke får oppfylt sin olje-drøm

Hvis Kjell Inge Røkke borer etter olje i Lofoten, vil hans nye nyeste ansatte, Nina Jensen, si opp umiddelbart. - Det er helt uaktuelt å jobbe for han da, sier hun.

- Det har vært et utrolig vanskelig valg, medgir Nina Jensen (41), avtroppende WWF-leder og påtroppende Røkke-ansatt, til Nettavisen.

Marinbiologen, godt kjent som søsteren til Siv Jensen, takket nylig ja til å bli leder for olje- og fiskerimilliardær Kjell Inge Røkkes nye gigantprosjekt. Det er et forsknings- og ekspedisjonsskip som skal gjøre miljøforskning på alle verdenshav.

Miljøverneren forlater dermed sjefstolen i den norske avdelingen av WWF, verdens naturfond, for å jobbe for Røkke. Han kan sies å være blant Norges største miljøsyndere. Hans overlegent viktigste selskap, Aker BP, satser nemlig knallhardt på olje. Selskapet vil bli den største aktøren på norsk sokkel etter Statoil innen få år.

- Dette med oljevirksomheten er et kjempeparadoks, og er en del av grunnen til at jeg nølte så mye med å si ja til jobben. 80 prosent av klimaendringene er forårsaket av olje, gass og kull, og skal vi gjøre noe med klimaproblemene, må vi gjøre noe med denne virksomheten, sier Jensen.

- Samtidig, når Røkke da velger å gå inn i et slikt initiativ for å ordne opp i mange av de andre miljøutfordringene, er det en million ganger bedre enn hvis han ikke hadde gjort noe. Jeg er ikke i tvil om at engasjementet hans er ekte, sier hun.

Vil gå inn i Lofoten

En av sakene Jensen brenner aller mest for er et oljefritt Lofoten. Det står imidlertid i direkte konflikt med hva Røkkes Aker BP ønsker. Selskapet har en klar ambisjon om å gå inn for oljeutvinning i dette området, som Jensen har omtalt som selve «indrefileten i norsk natur».

ENGASJERT: Nina Jensen har alltid hatt et brennende engasjement for miljøet og naturen. Her på kontoret sammen med en panda, symbolet til WWF, og hunden hennes, Mira (11).

Kommunikasjonssjef Ole-Johan Faret bekrefter ambisjonene til Aker BP over Nettavisen.

- Vi mener tiden er moden til å gjennomføre oljeboring i Lofoten. Vi kan levere sikre operasjoner med lave utslipp, samtidig som vi vil skape store verdier regionalt og nasjonalt, sier Faret.

- Har dette synet støtte i hele selskapet?

- Dette er Aker BPs syn, sier Faret.

Vil trekke seg

Jensen har tidligere omtalt debatten om oljeboring i Lofoten og Vesterålen som «hinsides all fornuft».

Jensen har dermed signalisert til Røkke at hun vil trekke seg på dagen dersom Røkke gjør som han ønsker og går inn i Lofoten.

- Jeg har vært tydelig på at skulle det på et tidspunkt oppstå en situasjon der Røkke og hans selskaper går inn i noen av de mest sårbare og verdifulle områdene som vi har, så kommer jeg til å trekke meg umiddelbart.

NY SJEF: Kjell Inge Røkke blir Nina Jensens nye sjef. Jensen ble gradvis overvist om å jobbe for han da hun så hvor ektefølt engasjementet til Røkke var.

- Altså Lofoten?

- Ja, hvis Aker BP starter boring i Lofoten, er det helt uaktuelt for meg å fortsette i jobben min. Det har jeg gitt krystallklart beskjed om. Det går ikke, sier hun.

-Men Aker BP vil jo gå inn i Lofoten?

- Aker BP rendyrker seg innen olje, så alt av oljeressurser vil være attraktive for dem. Samtidig tenker jeg at Statoil står mye lengre frem i ivrigshetskøen for Lofoten enn det Aker BP gjør, sier Jensen.

Ga kelneren en miljøleksjon

Nina Jensens miljøengasjement er så sterkt at det kan få uvanlige utslag. Når hun er ute på restaurant, har hun utallige ganger gitt beskjed til kelneren om at de har «forbudt» mat, som scampi, hummer eller blåfinnet tunfisk, på menyen. Dette er mat fra fisk som er utryddningstruet eller bidrar til miljøskader. Vennene hennes er blitt livredde for å bestille tunfisk ved en feiltakelse.

- Det hender at samboeren min eller noe andre sier: «Kan du ta en pause nå? Nå skulle vi jo ha det hyggelig». Men jeg føler det er min plikt å si ifra. Hadde flere hatt den samme kunnskapen som jeg har, tror jeg de også hadde hatt et annet engasjement, sier hun.

Havet forsøples og forsures, skogen hugges ned, luften forpestes av eksos og artsmangfoldet er blitt kraftig redusert. Halvparten av Great Barrier Reef, hvor Jensen tilbrakte utallige timer da hun studerte marinbiologi i Australia, har dødd i løpet av de siste årene. Grunnen er et varmere og surere hav som følge av global oppvarming.

JOBBER FOR MILJØET: Nina Jensen på dykketur vinterstid i Lofoten. Hun har sagt at hun er villig til å lenke seg fast for å bevare Lofoten oljefritt. Men der kan hun komme i konflikt med sin sjef, Kjell Inge Røkke.

- Jeg blir utrolig sint og kamplysten til å gjøre noe med det, men jeg kjenner også at jeg blir litt fortvilet. Ifølge mange forskere vil korallrevene, som er hjem til 25 prosent av alt livet i havet, være historie innen 2050. Det er utrolig trist at våre barn og barnebarn ikke skal oppleve de samme tingene som oss, sier hun.

Derfor er Jensen en plageånd på fester. Hun har mange ganger nektet å spise ting hun er blitt servert. Hun kan bli kjempeprovosert over hva folk rundt bordet sier.

- Jeg har vært i utallige middagsselskaper der folk klager over hvor vanskelig livet er fordi de ikke hadde råd til å kjøpe det ekstra paret joggesko, eller fordi de ikke har tid til både jobb, barn og yogatime. Hallo, tenker jeg da, våkn opp. Vær mer takknemlig over hvor utrolig privilegerte vi er her. Vit at vi da har et enda større ansvar til å hjelpe resten av verden, sier hun.

Gjør det hun kan

Jensen gjør selv det hun kan for å redde kloden. Siden hun var nitten, har hun bodd i ettromsleilighet midt i Oslo, noe som sparer strøm og annet forbruk. Sparepengene er investert 100 prosent fossilfritt; hun kaster ikke mat og spiser lite kjøtt.

- Jeg er ikke sånn at alt er fy og at vi skal slutte med alt, men vi kan alle gjøre litt. Vi kan spise litt mindre kjøtt og kaste litt mindre mat for eksempel, sier den avtroppende WWF-lederen, som bor sammen med samboer Nicolai og hunden Mira (11).

MOR: Nina Jensen og moren og heltinne Monica Kjelsberg på ferietur. - Hun har lært meg noe av det viktigste jeg har lært: Alle mennesker trenger applaus, sier Jensen.

Nina vokste opp midt i Majorstukrysset. Faren Tore Jensen og moren Monica Kjelsberg skilte seg da Nina var fire, og i motsetning til storesøster Siv og broren Tom Einar var Nina for ung til å huske tiden før de skilte seg,

- Mine søsken opplevde krangler og så hvor vanskelig det til tider var mellom foreldrene våre. De hadde nok et mer problematisk forhold til skilsmissen enn jeg hadde. For meg var normalen å ha pappa på et sted og mamma på et sted. Jeg hadde fin egentid med begge to. Det føltes som et privilegium, sier Jensen.

Spesielt faren hennes har fått mye av æren for å vekke interessen for naturen i den fremtidige WWF-sjefen. De brukte masse tid sammen på å se naturprogrammer på tv, gå turer i skogen, se etter dyrespor og høre etter fuglelyder.

Taklet dødsfallet dårlig

Tore Jensen døde 63 år gammel i 1989, lenge før han og Nina hadde rukket å realisere mange av turene de hadde tenkt å dra på.

Nina var tretten da han døde og taklet dødsfallet dårlig.

FAR: Tore Jensen (t.v.) sammen med sine barn Siv, Tom Einar og Nina samt hunden Cherie på 80-tallet.

- Det var helt jævlig. Jeg låste meg helt inne. Det verste jeg visste var ordet «kondolerer». I mange år klarte jeg ikke å høre det. Jeg ville ikke forholde meg til at han var borte. Jeg er ikke så god til å bearbeide de vanskelige tingene, sier hun.

Først da hun kom opp i voksen alder, klarte hun å bearbeide sorgen. Det skjedde etter at faren til hennes svigerinne døde. Det brakte hennes egen opplevelse av å miste faren tilbake.

DEN FØRSTE FISKEN: Helt siden hun var liten har naturopplevelser, spesielt knyttet til sjøen, vært viktig for Nina Jensen. Her med sin første fisk.

- Jeg fikk en sorgreaksjon i voksen alder som gjorde at jeg fikk bearbeidet min egen sorg. Samtidig inspirerer tapet meg til å kjempe desto hardere for naturen. Det at han døde har gjort det enda viktigere for meg å ta vare på alle de fine tingene som vi hadde sammen. Jeg vil at andre barn skal oppleve de samme tingene, som å fange sin første fisk eller se en elg i skogen, med sin far eller mor, sier hun.

Spilte sjakk med Siv

Storesøsteren Siv har helt andre minner om faren sin. Der Nina og faren var ute i skogen da de var sammen, diskuterte Siv og faren strategi, spilte sjakk og løste matteoppgaver.

- Han var flink til å se hvor interessen i oss lå og prioriterte det, i stedet for å forme oss til noe han ville. Det er en fin egenskap. I dag har man veldig klare oppfatninger om hva barna skal bli, og ser mindre på hva er det barna selv er gode på, sier Jensen.

- Hva vil du gjøre nå som du selv får barn da?

- Jeg skal forsøke å videreføre det, men altså, jeg håper det blir en liten miljøkriger selvfølgelig. Hvis det blir en rabiat bajas som bare skal kjøre bensin-SUV, så kommer jeg til å slite litt, sier hun.

- Frykter du at barnet blir en Frp-er, som sin tante og bestemor?

- Nei, der er jeg åpen for alt. Jeg har en søster som er en fremtredende Frp-er. Hun er min beste venn og jeg er fantastisk glad i henne. Det kommer ikke til å endre seg med et barn heller, sier Jensen.

Usikker på om hun ville bli mor

Nina Jensen var aldri blant dem som hadde en stor trang etter å bli mor. Hun hadde andre mål i livet, og var dessuten oppriktig bekymret for fremtiden. Hvordan ville det være for et barn hvis klimaendringene slår ut for fullt? Vil ikke store deler av kloden da bli ulevelig? Det vil komme flyktningsstrømmer som aldri før og krig og konflikter om ressursene som er igjen.

Hun og samboeren lurte lenge på om dette var en verden de ville bringe et barn inn i. Nina tenkte hun kanskje kunne få utrettet mer ved å bruke hver ledige stund til å hjelpe andre barn fremfor å realisere seg selv som mor.

- Samtidig, jeg har en evig optimist i meg, jeg tenker at det er mulig å gjøre noe med det, sier Jensen, på sin sedvanlige selvreflekterende måte.

MEDHJELPER: Nina Jensen sammen med hunden hennes Mira (11), som ofte er med på jobb.

- Og når man kommer opp i en viss alder, så må man dessuten bestemme seg: Skal du få barn eller skal du ikke? Jeg gikk mange runder med meg selv, det gjorde vi begge, før vi besluttet oss for å prøve å få barn. Vi kom endelig frem til at hvis vi ikke forsøkte, ville vi angre, sier hun.

Tante Siv stiller opp

Storesøster Siv har flere ganger uttalt at hun ønsker å få barn, men 48-åringen medgir nå at det toget er gått. Broren Tom Einar Jensen har imidlertid tre sønner, en kilde til mye dårlig samvittighet for tante Nina.

- Jeg kjenner at jeg må bli enda flinkere til å prioritere tiden min. Den nye jobben min vil ikke kreve mindre tid, men mer, sier Jensen, som trøster seg med at hun har gode hjelpere rundt seg.

- Tante Siv stiller nok opp som barnevakt. Hun er fantastisk flink med barn. Hun kommer til å bli den beste tanten noen kunne ønske seg i hele verden, sier hun.

To ulike søstre

Mens storesøster Siv Jensen ble blåruss, økonom og etter hvert leder for et høyrepopulistisk parti som er hatobjekt nummer én blant mange i miljøbevegelsen, gikk lillesøster Nina i en helt annen retning.

Hun ble rødruss, marinbiolog og ansatt og deretter generalsekretær i en miljøvernsorganisasjon. Lillesøsterens forgjenger som WWF-topp var MDG-politiker Rasmus Hansson, men Jensen selv hevder hun er apolitisk.

BESTEVENNER: De står langt fra hverandre politisk, men søstrene Siv og Nina Jensen er likevel nære venner. Her på en høsttur til Norefjell. - På disse turene løser vi mange verdensproblemer og får kritisk viktig avkobling fra hverdagen, sier Nina Jensen.

- Hvordan kan to søstre bli så ulike?

- For det første er det ikke uvanlig. Søsken er ofte ganske ulike. Det handler om hva man prioriterer gjennom oppveksten, hvilke bøker man leser, hvilke valg man tar. Det gjør noe med hele tankesettet ditt, sier Jensen, som understreker at hun også er svært lik sin søster på mange områder.

- Vi har et sterkt konkurranseinstinkt, vi er utrolig sta, vi er ganske dominerende og vi tar mye plass. Dessuten brenner begge for noe, vi har valgt å vie livet til en kamp selv om den kampen er litt ulik, sier hun.

- Snakker dere mye om miljø og slike ting når dere er sammen?

- Nei, vi prøver å styre unna slike ting. Det blir bare dårlig stemning. Vi lar det ligge når vi har fri. Vi har mer enn nok av ting å bruke tiden på når vi er sammen.

GLAD I DYR: Hunden Mira (11) på Jensens kontor sammen med lekeulven sin.

- Hva snakker dere om når dere er sammen da?

- Vi har snakket om alle mulige personlige ting, avhengig av hvilken fase i livet vi er. Vi snakker om hva som skjer med vennene våre, ulike dater man har vært på, spennende ting man har opplevd, slike ting, sier hun.

Enig om helsepolitikk

Nina må fortsatt finne seg i å være mindre kjent enn sin seks år eldre søster. «Søstera til Siv» får nærmere 40.000 treff på norsk Google, mens «søstera til Nina» får kun tre, og ingen handler om Frp-lederen.

- Er du lei av å bli omtalt som «søstera til Siv»?

-Jeg er så vant til det, så det plager meg ikke. Jeg ser også at det har en viss nyhetsinteresse. Men jeg håper jo det er sakene som er det viktigste.

- Hva tenkte Siv da du ble leder? Det lå jo i kortene at det kom til å bli en del sånne «søstera til Siv»-saker, spesielt når du uttaler deg negativt om regjeringen?

Les mer her: Siv Jensens søster ber folk stemme på de små partiene

- Ja, det har vi hatt et åpent forhold om og Siv har aldri prøvd å holde meg tilbake, snarere tvert imot. Men det er klart det blir en liten diskusjon når jeg sier ting som at «regjeringen har sendt inn sin avskjedssøknad». Det ble ikke veldig godt mottatt og det kan jeg forstå.

Erna Solberg og Siv Jensen sier «morna» til det grønne skiftet i forslaget til statsbudsjett. Avskjedssøknad sendt @Trinesg #statsbudsjettet — Nina Jensen (@Nina_Jensen) October 6, 2016

- Har dere noen politiske saker dere er enige i?

- Vi snakker jo ikke så mye om politikk, men eldre- og helsepolitikk er lettere å snakke om enn andre ting. På det feltet synes jeg Frp har mye god politikk. De har også en av de flinkeste ministrene i regjeringen i Ketil Solvik-Olsen, som gjør en fabelaktig jobb, selv om Frp ivrer litt mer for vei enn jeg ville gjort.

- Hva synes du om Sylvi Listhaug da?

- Det vil jeg helst ikke kommentere.

- Hvorfor ikke?

- Jeg vil ikke kommentere det. Det er vanskelig på mange plan, svarer hun.

Heller Ap enn MDG

Jensen er fortsatt bare 41 og har et langt yrkesliv foran seg. Hun er usikker på hva annet hun kan jobbe med.

- Jeg kommer nok aldri til å pensjonere meg. Jeg kommer til å kjempe for miljøet til jeg går i graven, sier hun.

- Du har en søster som er finansminister og din forgjenger i WWF er MDGs Rasmus Hansson. Kan det være aktuelt for deg å gå inn i politikken?

- Nei! Eller det vil si: Man skal aldri si aldri. Jeg kommer til å være der jeg kan få til mest for miljøet. Innebærer det å gå inn i politikken, må jeg vurdere det. Utfordringen er at jeg er apolitisk, og jobber godt inn mot alle partier, sier hun.

UTELUKKER EN POLITISK KARRIERE - NESTEN: Jensen er en utro velger, men skulle hun gå inn i politikken, ville hun trolig foretrekke et stort parti som Ap foran en mindre parti, som MDG.

- Hva stemte du ved siste valg?

- Det vil jeg ikke si, men jeg er uansett ingen typisk lojal velger. Jeg velger basert på hva som er best for miljøet til enhver tid. Men skulle jeg gått inn i politikken, ville jeg nok valgt et av de store partiene. Det er ikke nødvendigvis de som er best på miljø, men jeg kunne sørge for at de faktisk ble det.

- Så du vil heller gå inn i Ap enn MDG?

-Ja, sannsynligvis.

