Nissan Leaf er i ferd med å gjøre noe helt utrolig i Norge

Kritikk feies til side og rekorder settes.

Til tross for at tilbakemeldingene fra biltestere, inkludert oss her i Nettavisen, har vært at nye Nissan Leaf skuffer på rekkevidde, er er det liten tvil om at bilen har slått an blant norske bilkjøpere.

Etter at de første bilene begynte å rulle ut på veiene rundt årsskiftet, har Nissan levert ut biler i et forrykende tempo. Nissan har klart det kunststykket som knapt noen andre har fått til de siste årene: To måneder på rad har de slått VW Golf, Norges uten sidestykke mest populære bil de siste årene, på salgslistene.

Etter at fire måneder av året er tilbakelagt, kan Nissan slå fast at de har fått skilter på 3995 Leaf-modeller, mens VW «bare» har fått skilter på 3023 Golf-er. For begge modellene er det i all hovedsak snakk om elektriske modeller.

Med sitt ekstreme salg, kan Nissan konstatere at de har nær doblet salget av biler sammenlignet med i fjor - og har nå inntatt 3. plass blant Norges mest populære bilmerker - nesten utelukkende på grunn av Leaf.

Del av større trend

Elbilforeningen og Zero gikk i slutten av mars ut og var bekymret for at bilavgiftene gjorde fosilbiler for attraktive, og ønsker å øke avgiftene på bilene.

- Avgiftslettelsene for fossilbilene er resultatet av en villet politikk over tid, i kombinasjon med juksing med utslippstall. Skal vi nå målet, må vi hente igjen etterslepet. Om vi skal nå Norges klimamål, må antallet elbiler passere 400.000 allerede i 2020, sa Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Salgsstatistikken i Norge viser derimot at det ikke er mangel på interesse for elektriske biler:

- Bensin- og dieselbilene sliter på registeringsstatistikken og første ikke elektrifiserte personbil, er på 13. plass, skriver Opplysningsrådet for Veitrafikken om salgstallene så langt i år, mens det er mer enn en dobling av nordmenn som kjøper seg ut av ventelistene på nye elbiler og reiser til utlandet for å hente nesten nye elbiler.

Blant de 20 mest solgte modellene i Norge så langt i år, er det kun 3 som ikke har en elektrifisert variant. Samtidig er nå færre enn 20 prosent av alle nye biler en dieselbil.

De som i disse dager får sin nye elbil, er derimot i stor grad personer som har stått på venteliste i lang tid. Hvis du går inn i en bilbutikk i dag og ønsker å kjøpe ettertraktede biler som Leaf, e-Golf, Ampera-e, Ioniq, Kona, Model 3, Audi e-Tron, i- Pace eller lignende, må du regne med måneder, om ikke år, med ventetid.

Knuser klimamål

Resultatet av det høye salget av elektrifiserte biler, er at Stortinges mål for CO2-utslipp er knust. Dette målet er at gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye biler skal være under 85 gram i 2020.

Så langt i år viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken at gjennomsnittstallet er 74 gram - 11 gram under målet.

