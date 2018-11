Nissans styre har besluttet å avsette Carlos Ghosn som styreleder, ifølge den japanske rikskringkasteren NHK.

Ghosn er mistenkt for økonomisk kriminalitet. Nissan hadde satt i gang en intern gransking av 64-åringen etter å ha mottatt et varsel, og har samarbeidet med påtalemyndigheten. Også et annet styremedlem, Greg Kelly, er mistenkt i saken. Begge vil beholde plassene i styret, inntil selskapets generalforsamling har valgt nytt styre.

Ghosn ble onsdag varetektsfengslet i ti dager mens etterforskningen pågår.

64-åringen er også administrerende direktør for den franske bilprodusenten Renault, men selskapets styre satte tirsdag inn en midlertidig erstatter for ham.

