Nok en ny rekord på Oslo Børs

Oslo Børs' gode start på året fortsetter. Hovedindeksen steg nok en gang til sin høyeste sluttnotering noensinne tirsdag, opp 0,71 prosent til 840,64 poeng.

Det betyr at børsen i 2018 har steget seks av seks dager, og de fleste av de største aksjene bidro til at indeksen nådde et nytt rekordnivå.

Statoil, som var mest omsatt, steg med 0,8 prosent, fulgt av Telenor, som steg med 1,9 prosent, DNB la på seg 0,5 prosent, mens Norsk Hydro steg med 0,2 prosent. Også Gjensidige Forsikring (+0,9), Aker BP (+1,3) og Marine Harvest (+0,25) bidro i positiv retning.

Kun Yara, Orkla og Subsea 7 gikk i minus, med henholdsvis 0,6, 1,1 og 0,7

Ifølge Hegnar.no ble en ny all time high-notering satt tirsdag ettermiddag. Da var hovedindeksen på 843,74. Men ifølge nettavisen fikk noen tydeligvis høydeskrekk, for avslutningen var langt dårligere.

Alle de toneangivende europeiske aksjeindeksene gikk i pluss tirsdag. DAX 30 i Frankfurt steg med 0,2, CAC 40 i Paris steg med 0,6 og FTSE 100 i London steg med 0,4 prosent.

Prisene på nordsjøolje var tirsdag ettermiddag på 67,89 dollar fatet, en oppgang på 0,2 prosent. Amerikansk lettolje er opp 0,4 prosent til 61,97 dollar fatet.

Mest sett siste uken