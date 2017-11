Nordea: - Derfor får kronen juling

Onsdag ble en ny svart dag for den norske kronen.

Mot euro var kronern en periode oppe i 9,80, før krysset falt noe tilbake utover dagen, og stengte rundt 9,72.

- Igjen beveger kronen seg relativt i takt med svenskekronen, en indikasjon på at det ikke nødvendigvis er noe Norge-spesifikt som preger kronen. Den nærmeste forklaringen ligger i en frykt for en nedtur i boligmarkedet, og at det ble helt bensin på bålet på denne frykten ved tirsdagens svake boligpristall fra Sverige, skriver analytiker i Nordea Joachim Bernhardsen i en morgenrapport torsdag.

Hen mener det er spesielt at kronen reagerer mer på svenske boligpristall enn norske boligpristall.

- Men det er kanskje prisen for å være en liten valuta, kommenterer Bernhardsen og legger til:

Les også: Kronen på sitt svakeste på ni år: - Ikke fornuftig

- Det ser ut som det er et tema i markedet at flere land med fallende boligpriser nå får juling i valutamarkedet. Det gjelder både SEK, canadiske og australske dollar og NOK, hvor boligprisene har steget mye før de har falt tilbake i det siste. Vi deler ikke markedets syn på en kræsj i det norske boligmarkedet. Men det vil fortsatt gå noen måneder før vi ser hvem som får rett. Vi tror boligprisene kan falle inn første kvartal 2018 før det stabiliserer seg. Det betyr at det kan gå litt tid før markedet deler vårt syn, og at kronen dermed vil forbli relativt svak en stund, skriver analytikeren.

EURNOK har stabilisert seg på 9,71, enn så lenge, etter gårsdagens berg og dalbane (mer om NOK under). Oljeprisen klatrer opp mot USD 62/fat etter å ha falt nær USD 1,5/fat i går.

