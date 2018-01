Nordea: Beste start for aksjemarkedet på 15 år

Både aksjer og renter stiger i den beste starten på året i aksjemarkedet siden 2003, melder Nordea.

Børsene fortsetter oppover, og fikk forrige uke støtte av både gode nøkkeltall, høyere oljepris og en lovende start på rapporteringssesongen for fjerde kvartal i USA.

- Globale aksjer endte følgelig opp én prosent målt i lokal valuta, der amerikanske aksjer steg mest, mens Japan var en av få markeder som endte uken i minus. Så langt i år har globale aksjer steget med hele 3,5 prosent, og starten på 2018 er dermed den beste starten på et børsår siden 2003, da globale aksjer steg med 4,5 prosent i samme periode, skriver investeringsstrateg i Nordea Ingvild Borgen Gjerde.

Det er ikke bare børsene som stiger, rentene steg også bredt i uka som gikk, drevet primært av økte forventninger til at sentralbankene i Japan og eurosonen kan stramme inn politikken tidligere enn ventet i 2018.

I starten av uka steg lange renter i både USA, Japan og Europa som følge av at sentralbanken i Japan kjøpte obligasjoner for et mindre beløp enn de pleier å gjøre, noe som blir oppfattet som et forsiktig første steg i retning av mindre støttende politikkinnretning fra den japanske sentralbanken. Og torsdag viste referatet fra rentemøtet i den europeiske sentralbanken (ECB) før jul at flere av medlemmene der mener det kan være hensiktsmessig å evaluere kommunikasjonen knyttet til fremtidig pengepolitikk allerede tidlig i år. Dette, kombinert med høyere inflasjonstall en ventet fra USA fredag, bidro til å sende lange renter ytterligere opp mot slutten av uka, ifølge Borgen Gjerde.

- For de som frykter at høyere renter skal sette en stopper for oppgangen i aksjemarkedet, eller i det minste bidra til høyere volatilitet, har starten på 2018 i så måte vært beroligende. Investorer selger trygge obligasjoner og kjøper aksjer, betrygget av gode nøkkeltall og gode inntjeningsutsikter for selskapene. Dette vil fortsette å drive børsene opp i tiden som kommer, og vi mener det er for tidlig å frykte en nedtur i aksjemarkedet enda.

En annen ting som er verdt å ta med seg fra uka som gikk er euroens tilsynelatende ustoppelige vei oppover. Forrige uke steg den til nesten 1,22 mot dollar, og det høyeste nivået siden 2014.

- Hovedårsaken til styrkingen i uka som gikk ligger i gjennombruddet i regjeringsforhandlingen i Tyskland, der Angela Merkels Kristendemokrater endelig har blitt enig med Sosialistpartiet om å starte formelle regjeringssamtaler. Dermed ligger det an til en ny storkoalisjon mellom de to, noe vi lenge har ment vil være det mest positive utfallet fra et markedsståsted. Bakgrunnen for det er Sosialistpartiets positive syn på mer samarbeid på tvers av eurosamarbeidet. En tysk regjering som er innstilt på å samarbeide med Frankrikes president Macron om tettere integrasjon på tvers av eurosonen vil uten tvil være positivt for de langsiktige vekstutsiktene i eurosonen, skriver Nordea-strategen.

