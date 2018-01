Nordea Markets: Lav innvandring vil gi høyere lønn i Norge

Økonomien i øst-europeiske land som Polen går så det suser. Nordea Markets tror det kan gi deg lønnsøkning.

- Vi tror lønnsveksten tar seg gradvis opp fordi arbeidsledigheten faller og kampen om arbeidskraften tiltar. Det blir vanskeligere å få tak i kvalifisert arbeidskraft i tiden fremover, sier Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets til Nettavisen.

Meglerhuset la frem nye økonomiske prognoser onsdag. Der viser Nordea-økonomene til at det skjedd et stort skifte på det norske arbeidsmarkedet de siste årene, ettersom arbeidsinnvandringen fra resten av EU og EØS har falt dramatisk. Mellom 2010 og 2014 kom det hvert år mellom 25.000 og 30.000 innvandrere fra EU og EØS. De to siste årene har dette tallet fall til null.

FALLER: Nettoimmigrasjonen fra EU og EØS har falt kraftig siden toppen i starten av 2011.

- Arbeidsledigheten faller fortere fordi det er færre arbeidstakere å ta av. Samtidig har arbeidsinnvandrerne bidratt med billig arbeidskraft. Når den strømmen stoppes, bidrar det til økt lønnsvekst, sier Olsen.

Lønnsveksten i Norge var på 1,7 prosent i 2016, det laveste siden 1935. I fjor var den 2,5 prosent, mens Nordea venter at den vil stige til 2,7 i år og 3,0 neste år.

Forskjellen på en lønnsvekst på 1,7 og 3,0 prosent utgjør 8.000 kroner ekstra i året med en årslønn på 600.000 kroner.

Polen trekker opp

Det er primært innvandrere fra land i Øst-Europa, som Polen og de baltiske statene, som har stoppet å komme til landet. Det er rett og slett færre polske snekkere og latviske malere i landet enn det var for noen år siden.

Nordea mener det skyldes at land som Polen går som det suser for tiden.

FALLER: Fallet i arbeidsledigheten i Polen er en hovedgrunn til fallet i immigrasjon.

- Vi ser at arbeidsmarkedet i land som Polen går veldig mye bedre enn før. Arbeidsledigheten har falt fra ti til fem prosent. Det gjør at det er mindre attraktivt å reise ut, sier Olsen.

DNB venter også oppgang

Også DNB Markets venter at lønnsveksten vil ta seg opp i årene fremover.

Meglerhuset venter en lønnsvekst på 2,7 prosent i år, 3,0 prosent neste år og 3,2 prosent i 2020.

- Vi er inne i en periode der aktiviteten er på vei opp og arbeidsledigheten faller, noe som taler for sterk lønnsvekst. Samtidig vil bedriftene være opptatt av konkurranseevne og vil ikke øke lønnen altfor mye, sier Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets, til Nettavisen.

Han har ikke så mye tro på at det er fallet i arbeidsinnvandring som vil drive lønnsveksten.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

- Mindre arbeidsinnvandring henger sammen med at etterspørselen etter arbeidskraft innen bransjer som bygg og anleggsbransjen. Var det slik at man trengte mer polakker, så ville man ha fått det, sier Aamdal,

Han viser til at lønnen i Polen fortsatt er mye lavere enn i Norge.

- Det at det går både i land som Polen, gjør det marginalt vanskeligere å tiltrekke seg arbeidskraft, men jeg tror ikke det vil ha store utslag, sier han.

