Nordea Markets spår lønnsfest

Du vil sannsynligvis få mye bedre råd de neste årene, hvis man skal tro Nordea-økonomiene.

- Vi er blitt mer optimistiske for norsk økonomi. Mye tyder på at det vil gå veldig mye bedre til neste år enn i år, sier Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea Markets, til Nettavisen.

Meglerhuset til Norges nest største bank legger onsdag frem nye tall for norsk økonomi. I den sammenheng tar økonomene opp anslagene og venter en veldig svært sterk lønnsvekst fremover.

Mye mer enn DNB

Mens konkurrenten DNB Markets tror lønnen vil øke med 3,1 prosent neste år og 3,2 prosent i 2020, er Nordeas spådommer mye friskere.

De venter en lønnsvekst på 3,3 prosent neste år og hele 3,7 prosent i 2020.

Det betyr at en person som tjente 530.000 kroner i fjor, gjennomsnittslønnen i Norge, vil ifølge Nordeas prognoser i snitt tjene 54.000 kroner mer i 2020.

DNB Markets begrunnet det relativt sett lavere anslaget sitt med forventninger om lønnsmoderasjon for å holde Norge konkurransedyktig. Det har Nordea mindre tro på.

- Jeg tror at LO og NHO vil jobbe for moderate lønnsoppgjør, men det meste av lønnen blir bestemt lokalt. Når bedriftene slåss om arbeidskraften, er lønn viktig og i årene fremover blir det kamp om arbeidskraften, sier Bruce.

Hard kamp om de ansatte

En rekke sektoren vil nemlig ha god fart i årene fremover, og ønske å ansette flere.

Det gjelder oljesektoren, drevet av høy oljepris. Det gjelder resten av industrien, drevet av en svak krone. Og det gjelder tjenestesektoren (alt fra finansnæringen til ansatte ved hoteller og kafeer) ettersom folk får bedre råd.

- Den tjenesteytende sektoren vil gå veldig bra, og det er i økende grad der forbruksveksten kommer, sier Bruce.

Et området som derimot ikke vil få en like god fremgang er bygg og anlegg, ettersom Nordea venter en mer moderat boligbygging fremover.

- Men det vil gå brukbart der også. Generelt sett vil arbeidsledigheten falle, sier Bruce.

Nordea venter en ledighet på 2,8 prosent i 2020, mot 3,8 prosent i år.

Høyere rente, men bedre råd

Sjefanalytikeren venter samtidig en relativt lav prisvekst i årene fremover.

Med mye høyere lønn og bare moderat høyere priser vil med andre ord folk få betydelig bedre kjøpekraft. Dette til tross for at Nordea også venter en rekke rentehevinger i årene fremover.

Innen 2020 spår meglerhuset hele sju hevinger, noe som vil gi en styringsrente på 2,25 prosent og en boliglånsrente på rundt fire prosent. Det tilsvarer tre rentehevinger i året.

Bruce tror likevel folk vil merke at de får bedre råd.

- For alle tre renteøkninger øker renteutgiftene for alle husholdninger i Norge med 0,7 prosentpoeng. Vi tror på en lønnsvekst på 3,7 prosent, så du skal ha veldig mye gjeld for at du kommer dårligere ut av det de neste årene, sier Bruce.

