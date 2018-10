Nordea meldt til Økokrim – knyttes til hvitvasking av russiske milliarder

En rapport som knytter Nordea til hvitvasking av russiske milliarder i Norge og Norden er levert til Økokrim og Ekobrottsmyndigheten i Sverige.

Korrupsjonsjeger og fondsforvalter Bill Browder i Hermitage mener Nordea har hvitvasket 175 millioner dollar via kontoer i Norge og Norden melder Dagens Næringsliv.

- Siden drapet på Sergej Magnitsij har vi jobbet fulltid med å etterforske hvor de russiske korrupsjonspengene har tatt veien. Avsløringen av Nordea er bare siste kapittel i denne etterforskningen, og det kommer mer, sier Browder til DN.

Samme modus operandi som Danske Bank

Magnitsij var advokat for Hermitage. Han døde i politiets varetekt i 2008 da han etterforsket en stor korrupsjonssak i Russland.

Browder og teamet hans mener Nordea har fulgt samme modus operandi som Danske Bank, som hvitvasket milliarder av kroner via sin filial i Estland.

Nettavisen har tidligere skrevet om hvitvaskingsskandalen i Danske Bank. Den norske konsernsjefen Thomas Borgen erkjente at kontrollrutinene ikke var gode nok etter hvitvaskingsskandalen, og endte opp med å gå av frivillig.

- Bankdirektørene i Nordea har, som i Danske Bank, sett seg blind på mulighetene til å tjene penger. Selv om en enkel sjekk ville vist at det dreier seg om blodpenger, uttaler Browder seg videre til DN.

Les også: Råder styret i Danske Bank til å saksøke sjefene etter skandalen til 200 milliarder euro

18 kontoer i Norge

I rapporten som ble overlevert til Økokrim denne uken beskriver Browder og Hermitage ni millioner dollar, altså rundt 73 millioner kroner som skal ha blitt hvitvasket via 18 Nordea-kontoer i Norge.





Ekbrottsmyndigheten fikk en tilsvarende rapport der korrupsjonsjegerne beskriver at tilsammen 175 millioner dollar skal ha blitt hvitvasket via Nordea-kontoer i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Disse pengene skal ha kommet fra Baltikum skriver DN.





151 millioner dollar fra 128 kontoer i Ukio Bank i Litauen til 287 Nordea-konter i Danmark.

15 millioner dollar fra 16 kontoer i Danske Banks filial i Estland til 60 Nordea-kontoer i Sverige, Finland og Danmark.

9 millioner dollar fra ni kontoer i Ukio Bank i Litauen til 18 Nordea-kontoer i Norge.



Browder hevder å føre bevis for at pengene kom fra korrupsjonssaken som førte til den russiske advokaten Sergej Magnitskjis død i 2008.





Han mener at det fra Nordeas side dreier seg om grov forsømmelse eller bevisst bistand, eller en kombinasjon av de to, for å hvitvaske penger.





- Denne kriminelle virksomheten hadde ikke vært mulig uten bankene. Her skulle alle røde lys blinket, sier Browder til DN.





«Økokrim kan bekrefte at vi har mottatt en anmeldelse fra Hermitage Capital Management. Vi går nå gjennom anmeldelsen, og har ikke ytterligere kommentarer», opplyser Økokrim onsdag morgen til DN.







Les også: Råder styret i Danske Bank til å saksøke sjefene etter skandalen til 200 milliarder euro





Kjent med rapporten

Kommunikasjonsdirektør Christian Steffersen i Nordea forteller at de er kjent med rapporten.





– Vi er kjent med rapporten, og i Nordea har vi et nært samarbeid med relevante myndigheter i alle land der vi har virksomhet. Vi går ikke inn på detaljer i disse dialogene. For å bekjempe økonomisk kriminalitet er det en del av vår daglige virksomhet å kontinuerlig granske kundeaktiviteter. I alle tilfeller der vi mener det er mistenkelige transaksjoner, rapporterer vi det til myndighetene for videre behandling. Grunnet banktaushetsplikten, som er regulert av loven, kan vi ikke kommentere enkeltkunder, sier Steffensen DN. – I løpet av de siste årene har Nordea gjort store investeringer i å styrke vår bekjempelse av hvitvasking og andre former for økonomisk kriminalitet i alle land hvor vi har virksomhet, legger han til. Hvitvaskingsskandalen i Danske Bank

Skandalen ble først kjent i mars 2017 da den danske avisen Berlingske kunne avsløre at svært store beløp hadde passert gjennom Danske Banks filial i Estland uten at banken fulgte prosedyrer for å avsløre hvitvasking, ifølge NTB





- Danske Banks rapport inngår selvfølgelig i vår etterforskning. Men det er viktig å understreke at den ikke står alene. Det har lenge stått klart for meg at det er snakk om en svært alvorlig sak, og det understreker Danske Bank i dag, uttalte statsadvokat Morten Niels Jakobsen til Nettavisen.

Ifølge en rapport fra Danske Bank ble det overført 1.500 milliarder danske kroner via filialen i Estland. Banken kan ikke slå fast hvor stor andel av beløpet som er mistenkelig.

Mest sett siste uken