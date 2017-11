Nordea: Norges opptur fortsetter

Storbanken Nordea er rimelig sikker på at oppgangen i norsk økonomi fortsetter.

Tirsdag slippes tall fra det norske nasjonalregnskapet for tredje kvartal.

- Vi tror oppgangen i norsk økonomi fortsatte i tredje kvartal og venter at tallene vil vise en vekst på 0.6 prosent fra forrige kvartal og 2.1 prosent siste år, i tråd med Norges Banks anslag, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea i en morgenrapport tirsdag.

Konsensus er 0,5 prosent.

- Alt på eller høyere enn konsensus vurderer vi å være konsistent med den positive trenden vi har sett så langt i 2017. Det vil trolig også Norges Bank gjøre. Men minst like viktig som BNP-tallene er veksten i sysselsettingen. Vi venter en vekst på 0.3 prosent sammenlignet med forrige kvartal og 0,9 prosent siste år. Det vil være nok til å drive arbeidsledigheten ytterligere ned, skriver Olsen.

Her venter Norges Bank en vekst på 0.25 prosent.

I dag morges kom forventningsbarometeret fra Finans Norge for fjerde kvartal 2017.

- Hovedindikatoren trakk videre opp, det er dermed samlet sett litt større optimisme blant norske husholdninger. Men avkjølingen i boligmarkedet gir utslag, indikatoren for om dette er tidspunktet for større anskaffelser falt fra tredje kvartal. I Oslo/Akershus, hvor boligmarkedet har kjølt seg mest ned, har det samlet også vært en nedgang i i optimismen. På Sør-Vestlandet ser vi imidlertid at optimismen stiger videre. Alt i alt gir ikke forventningsbarometeret så langt inntrykk av at det som nå skjer i boligmarkedet vil påvirke norske husholdningers konsum veldig mye, noterer Olsen.

