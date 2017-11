Nordea venter fortsatt boligprisfall – og mest i Oslo

Boligprisene kan falle 10–15 prosent i Oslo framover. Langt unna en boligdrevet nedtur av norsk økonomi, mener Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce.

– Vi tror ikke på noen boligdrevet nedtur av norsk økonomi, på linje med oljenedturen, sier Bruce.

Nordea-analytiker Joachim Bernhardsen har regnet ut at en 90 kvadratmeter stor bolig koster omtrent det samme i dag som i 2000 – målt etter hvor stor andel av inntekten som går med til å betjene renter og avdrag på boliglånet.

Det tilsier at selv om prisene er på vei ned i boligmarkedet, er det ikke utsikter til noe krakk i markedet, ifølge Nordeas analyser som ble lagt fram mandag morgen.

Lik andel av inntekt

Siden begynnelsen av 2000-tallet har boligprisene steget med 200 prosent. En gjennomsnittsbolig koster i dag 4,7 ganger inntekt, mot 3 ganger inntekt for 15 år siden.

Analytiker Erik Bruce i Nordea.

Men når man justerer for et betydelig rentefall og inntektsøkning, så er konklusjonen at en gjennomsnittskjøper bruker omtrent det samme av inntekten i dag som ved årtusenskiftet på å betjene renter og avdrag. For Oslo er denne andelen på 32 prosent og for resten av landet 22 prosent – både i 2000 og i 2017.

Korreksjon, ikke nedtur

– Vi står overfor en betydelig priskorreksjon. Prisene falt 10 prosent i Oslo og det begynner å kjøle ned andre steder. Hovedbildet nå er at etterspørselen ikke er sterk nok til å ta unna alt som er til salgs. Det er et tegn på at prisene er for høye, sier Bernhardsen.

– Men spørsmålet nå er hvor mye av prisoppgangen fra de siste årene som skal korrigeres, legger han til.

Fortsatt lønnsomhet

– Med en nedgang på 15 prosent i bruktboligsalget og 10 prosent prisfall for nye boliger, er vi fortsatt på prisnivået ved inngangen til 2016, understreker Bruce.

Det er fortsatt såpass gode priser at utbyggerne vil fortsette å tjene penger – selv om de altså justerer ned prisene på prosjekter som er i gang.

– Obos lever av å bygge og selge boliger. Jeg har ikke noen tro på at de vil slutte med det. Og det vil fortsatt være lønnsomhet i veldig mange av prosjektene, sier han.

Ingen oljenedtur

I tillegg til nye og strengere reguleringer for boliglån, er det først og fremst økt byggeaktivitet som har ført til at det ligger an til priskutt.

– Vi kan få en noe svakere impuls inn i norsk økonomi, men vi ser ikke at det er noen nedtur på linje med oljenedturen. Men, ja, utbyggerne kan nok få noe lavere fortjeneste enn tidligere antatt framover, sier Bruce.

