Nordisk netthandel vokser mest i verden

Netthandelen i Norden økte med 48 prosent det siste året.

Med en vekst på 48 prosent er de nordiske landene på en suverent topp blant landene i undersøkelsen.

Netthandlere i Norden bruker i gjennomsnitt 1320 kroner per bestilling justert etter dagens kurs.

Det viser rapporten Salesforce Shopping Index, en rapport som henter inn tall fra 500 millioner netthandlene mennesker i 29 land.

Luksusklær er produktet med sterkest omsetningsvekst, 37 prosent. Luksusklær har det siste året forbigått interiørprodukter, skjønnhet og helseprodukter, sportsklær og vanlige klær i omsetningsvekst.

Mobile enheter (mobiltelefon og nettbrett) opplever den sterkeste veksten innen shopping med en vekst på 80 prosent.

Til tross for at 3,4 millioner nordmenn nå er på Facebook, står sosiale medier for svært lite av nordisk netthandel. Bare syv prosent av trafikken til netthandelen kommer fra sosiale medier. Det er en en økning på to prosent fra i fjor.

