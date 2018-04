Nordlandsbanen åpnet igjen

Nordlandsbanen kunne lørdag åpnes for normal trafikk etter å ha vært stengt mellom Mosjøen og Mo i Rana på grunn av et rasfarlig parti.

Bane Nor kunne melde om gjenåpningen lørdag. Det rasfarlige partiet nord for Bjerka er utbedret, etter at strekningen har vært stengt siden torsdag.

– Vi er glade for å kjøre tog på hele Nordlandsbanen. 72 mil i vakre omgivelser, skriver NSB på Twitter.

Forrige helg gjorde et sørperas at underbyggingen under skinnegangen nord for Mosjøen forsvant i en lengde på 40 meter. Torsdag kunne strekningen igjen åpnes.



