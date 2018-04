Nordlandsbanen er stengt for all trafikk etter at det gikk et ras tre mil nord for Mosjøen.

Nordlandsbanen er stengt på strekningen Mosjøen-Drevvatn, melder NSB.

Bane NORs mannskaper er på vei for å vurdere omfang og skader på jernbanen. NSB jobber med å organisere alternativ transport og oppfordrer publikum til å sjekke NSBs app eller nettsider for oppdatert informasjon.

