Nordmenn handler på nett som aldri før: - Hele verden som butikk

Nordmenn handlet varer under 350 kronersgrensen for 2250 millioner kroner i 2017. Forbrukerrådet mottar daglig spørsmål om legitimiteten til billige nettsider.

Ifølge en rapport fra Oslo Economics handlet nordmenn varer til en verdi av 2550 millioner kroner under 350-kronersgrensen, fordelt på 33 millioner sendinger i 2017.

En av de største nettsidene for nordmenns utenlands netthandel er Wish. Country Manager Nordics hos Wish, Håvard Stjernen opplyser til Nettavisen at de har rundt 700.000 norske brukere på nettsiden.

På Facebook er det flere norske grupper som omhandler Wish, der tips og triks, samt erfaringer fra forskjellige varer blir delt. I gruppen «Hønehjørnet», som er en gruppe for kvinner med nesten 90.000 medlemmer har det blitt skrevet over 100 innlegg om Wish.

Thomas Iversen er fungerende leder for forbrukerdialog hos Forbrukerrådet, og han opplyser at det ikke er noe negativt i seg selv å bruke nettbutikker, så lenge man vet hva man gjør.

- Nå har du hele verden som butikk. Problemet med nettsider som Wish er at mange av produktene som selges derfra er hjemmeværende i Kina, og det viser seg at det er vanskelig å få kontakt med selgerne dersom det er noen problemer med produktet, sier han til Nettavisen.

Forbrukerrådet får ofte spørsmål fra kunder som har bestilt diverse varer fra slike nettsider som ikke har fått varen, eller at varen er forsinket.

- Noen forbrukere melder om at de har mottatt noe som åpenbart var et kopiprodukt, men at det har fremgått i annonsen at det skulle være ekte vare. Det er jo ikke helt uvanlig, sier han.

Dette kan bekreftes ved å ta et raskt kikk på diverse Facebook-grupper. Der finnes det flere innlegg om varer som har blitt bestilt, men som ikke er det samme som kommer i posten.

MANGE SPØRSMÅL: Thomas Iversen fra Forbrukerrådet opplyser at de har mottatt over 16.000 spørsmål om netthandel de siste to årene.

Bruk kredittkort

Iversen anbefaler nordmenn å bruke kredittkort når de handler på nett, for da kan man kreve penger tilbake fra banken dersom man for eksempel blir svindlet, hvis varen ikke kommer, eller hvis varen ikke står til forventing.

- Så lenge du betaler kredittkortregningen innen tiden, anbefaler vi at man bruker det. Innenfor EØS har du angrerett, men hvis du handler utenfor, mister du nesten alt av rettigheter. Med et kredittkort kan du alltid ta kontakt med banken din for å få hjelp, sier han.

Tall fra Forbrukerrådet viser at de har mottatt over 16.000 spørsmål om netthandel de siste to årene, og at et betydelig antall av disse går på om diverse nettsider er trygge å handle hos.

Kan inneholde stoffer som er forbudt i EU

Det er ikke alt av varer det er like lurt å handle på nett utenfor EU. Seniorrådgiver for merking og kvalitet hos Mattilsynet, Rune Jemtland opplyser at det er et felles regelverk på kosmetikk i EU og Norge.

- EU forbyr eller begrenser bruken av helseskadelige stoffer i kosmetiske produkter. Når du bestiller kosmetikk utenfor EU, er ikke kravene som EU stiller nødvendigvis oppfylt, sier han til Nettavisen.

Jemtland sier at kosmetiske produkter kjøpt utenfor EU for eksempel kan inneholde stoffer som er forbudt i EU, at de kan inneholde stoffer som er skadelige i for store konsentrasjoner, eller som kan gi allergi.

- Det finnes kvalitetsmessige gode produkter utenfor EU, du må bare være bevisst på hva du kjøper. For mange produktkategorier kan prisen gi en indikasjon på kvaliteten – veldig lav pris kan tilsi dårligere kvalitet, sier han.

Han legger til at det også er lurt å huske på at når man bestiller kosmetikk utenfor EU er man selv ansvarlig for produktet.

- I slike tilfeller er det ingen ansvarlig instans som kan kontaktes for å returnere det farlige produktet eller kreve kompensasjon. Det er det krav om i EU, sier han.