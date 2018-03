Nordmenn kan få rentesmell på 110 milliarder kroner - i året

Norges Banks første renteheving er like rundt hjørnet. Det kan gi en økonomisk smell for alle med store boliglån.

Norges Banks nye rentebeslutning blir offentliggjort denne uken. Samtidig legger sentralbanksjef Øystein Olsen frem årets første Pengepolitiske rapport, som indikerer hva renten vil være i de kommende tre årene.

Styringsrenten er nå på rekordlave 0,5 prosent, og alt tyder på at den første rentehevingen siden 2011 nå er nært forestående.

Les også: Nå stiger rentene, og svært få har sikret boliglånet sitt

- Vi mener det er veldig gode grunner til at Norges Bank bør heve renten i juni, alternativt i september i år, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank1 Markets, til Nettavisen.

Kan ta mange på senga

Han mener at bedre økonomiske utsikter, både i Norge og globalt, gjør at alt taler for en raskere renteheving.

SJEFØKONOM: Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets.

Det tror han kan ta mange boligeiere på senga.

- Boliglånsrentene følger styringsrenten tett, og den største overraskelsen vil ikke komme i finansmarkedene, men hos husholdningene. De vil få beskjed om at rentene skal tidligere opp og skal stige mer enn det Norges Bank har sagt tidligere, sier Andreassen.

110 milliarder

Men allerede nå indikerer sentralbanken et kraftig renteløft. I den aller øverste delen av rentebanen til Norges Bank, fra desember i fjor, åpner sentralbanken for at styringsrenten vil stige helt til 4,15 prosent innen utgangen av 2020. Det vil bety en boliglånsrente på opp mot seks prosent.

Les også: Nå stiger rentene, og svært få har sikret boliglånet sitt

Slår dette «worst case scenario»-et til, vil bety at de samlede rentekostnadene i Norge vil øke med rundt 110 milliarder kroner i året. Norske husholdninger har en samlet gjeld på rundt 3.000 milliarder kroner.

I gjennomsnitt må hver husholdning betale 46.000 kroner mer i året i renteutgifter, men for mange vil det være mye mer.

* Har du to millioner eller mer i lån, må du betale minst 73.000 kroner ' mer i boliglån på toppen av det du allerede betaler.

* Har du over tre millioner kroner i boliglån, må du betale minst 100.000 kroner mer i året.

* Har du 3,65 millioner eller mer i lån, slik rundt 250.000 nordmenn, har, må du ut med med minst 133.000 kroner i året.

Les også: Nå begynner rentehoppene

Bortskjemt

Investeringsdirektør Gunnar Torgersen i Holbergfondene tror nordmenn er blitt bortskjemt med veldig lavere renter.

- Mange nordmenn tar ikke høyde for at renten kan stige og i hvert fall ikke masse. Vi har hatt lave renter lenge, og det gjør at vi er sårbare for en stor renteheving, sier han til Nettavisen.

Gunnar Torgersen, investeringsdirektør i Holbergfondene.

Selv om Norges Banks høyeste prognoser er en renteheving på 3,65 prosent, er hovedprognosen en betraktelig mer beskjeden heving på 1,1 prosent. I så fall vil de samlede rentekostnadene til norske husholdninger øke med rundt 33 milliarder kroner.

- Problemet er at renten uansett er vanskelig å spå. Utfallsrommet er stort og overraskende ting kan skje. Det har vi sett tidligere, sier Torgersen.

Han mener dermed det kan være klokt for mange å binde renten.

- Hvis du har høy gjeld, kan det være smart. Det blir som en forsikring mot et uventet høyt rentehopp, sier han.

Mye gjeld

Det samme tror Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets.

- Historien har vist at det ikke lønner seg å binde renten, men nå er rentene på vei opp, og er du bekymret for at du ikke tåler en kraftig renteoppgang, kan det være smart å binde renten som en forsikring, sier Olsen.

Han venter at Norges Bank vil signalisere at første renteøkning kommer i september.

- Renteøkningen rykker nærmere. Det går bedre i økonomi enn det Norges bank har ventet. Selv om det bare er et kvart prosentpoeng, blir det for veldige mange første gang man opplever at renten går opp, sier Olsen til Nettavisen.

Han understreker at faren for en kraftig renteoppgang innen utgangen av 2020 er liten.

- Det er et ekstremt tilfelle. Jeg tror Norges Bank vil at hensyn til at det vil slå veldig hardt ut i økonomien, siden folk har mer gjeld, sier han.

Mest sett siste uken