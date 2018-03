Nordmenn strømmer over grensen for å kjøpe billig godteri

Harryhandelen har tatt helt av i den denne påsken, godt hjulpet av de ekstreme prisforskjellene på klassiske påskevarer som smågodt.

- Vi har hatt et fantastisk respons på kampanjene vår. Salget av godteri og brus har økt over tretti prosent de siste ukene, sammenliknet med påsken året før, sier Heidi Fouganthin, butikkansvarlig for Nordby Supermarket, til Nettavisen.

Fouganthin er sjef for Nordens største matbutikk, som ligger bare en mil fra grensen til Norge.

3,5 ganger dyrere i Norge

Økt sukkeravgift og helsebekymringer har bidratt til at norske dagligvarebutikker har unngått priskrig på tradisjonelle sesongvarer som smågodt rundt påsketider i år.

Det har gjort at prisforskjellen mellom Norge og Sverige på søtsaker er blitt mye høyere.

Les også: Lavpriskrigen: Prisen på påskevarer faller

Den mye omtalte smågodtprisen hos de norske lavpriskjedene Rema 1000, Kiwi og Extra 16,90 kroner i år, noe som er normalpris, mye høyere enn tidligere år.

Til sammenlikning kjører svenske matbutikker som Nordby Supermarket og Gottebiten i Strømstad påskekampanjer på smågodt, eller "godis i løsvekt". Der er prisen 4,90 svenske kroner pr hekto.

BILLIG: Nordby supermarket er en av flere svenske grensebutikker som kjører kampanjer på smågodt i påsken.

Det betyr at det er nesten 3,5 ganger dyrere å handle smågodt i Norge som i nabolandet.

- Vi har kjørt kampanjer før også, men det er klart at den har økt markant i år for både brus og løsvektgodis, sier Fouganthin.

Les også: Hval har doblet svenskesalget etter innføring av den nye sukkeravgiften

Merket effekt med en gang

Den norske sukkeravgiften, som ble innført ved årsskiftet, økte 82 prosent på en rekke sukkervarer og rammer også sukkerfrie varer som lettbrus.

Nordby merket effekten umiddelbart. De første tre månedene har salget av brus økt med 30 prosent. I påskehandelen har økningen altså vært enda litt større.

Salgsøkningen på godteri var også markant, men kom først opp på samme nivå som brussalget i forkant av påsken.

BUTIKKSJEF: Heidi Fouganthin er sjef for Nordby Supermarket, Nordens største matbutikk.

- Folk handler ikke så mye godteri i januar. Da er de fortsatt mette etter julen, men nå til påske har det tatt helt av. Vi merker en gedigen økning av både godteri og brus, sier hun.

Hun understreker at kundene samtidig benytter sjansen til å fylle varekurven med andre varer når du først er på handletur i nabolandet.

- Vi har flere kunder i år enn i fjor og de som kommer kjøper mer når de først er her. Det gjelder ikke bare brus og godis, men kjøtt, grønnsaker, pålegg, hva det måtte våre, sier Fouganthin.

Kraftig vekst

Nordby supermarket har vokst med mellom fem og ti prosent i omsetning de siste årene og kom over én milliard svenske kroner både i 2016 og 2017. Nå venter Fouganthin enda høyere tall i inneværende år.

- Så høye tall er ganske unikt for ren matbutikk, og vi ser frem til et toppår i 2018, selv om vi tar ingenting for gitt. Vi er i alle fall klar til å ta imot kundene, sier hun.

Les også: Harryhandel: Tollvesenet varsler daglige kontroller

Betydelig økning

Også Gottebiten i Strømstad, en av verdens største godteriforretningen, melder om sterke påsketall.

- Vi har hatt en betydelig økning i år, mye takket være sukkeravgiften i Norge. Vi ser at det kommer flere kunder og at de som kommer, handler mer, sier Mats Idbratt, driftssjef hos Gottebiten, til Nettavisen.

Les også: Lavpriskjedene starter påskepriskrig på Kvikklunsj

Det er spesielt de store norske favorittene som smågodt og produkter fra Minde, Nidar og Freia, som selger bra.

- Vi ser at de norske godterileverandørene klager over sukkeravgiften, men basert på salgstallene våre, burde de ikke være veldig bekymret, sier Idbratt og ler.

Dropper påskefjellet

Han anslår at butikken har hatt en salgsvekst på minst ti prosent så langt i år.

- Vi regner med at det blir det nytt rekordår i år, selv om ingenting er sikkert ennå. Påsken ser i hvert fall ut til å bli bedre i år enn i fjor, sier Idbratt.

Han påpeker at dette egentlig er ganske uvanlig, ettersom påsken kommer tidlig i år, noe som tradisjonelt har vært negativt for den norske påskehandelen i Sverige.

- Tidlig påske og mye snø pleier å bety at mange nordmenn heller drar på fjellet enn hit. At vi likevel får flere kunder enn i fjor, er ganske utrolig, sier Idbratt.

Bekymret

Ingvill Størksen er direktør i Virke Dagligvare, som organiserer dagligvarehandelen. Hun er ikke overrasket over den sterke veksten til de svenske butikkene.

- Gitt reklametrykket fra svenske aktører på Østlandet nå den siste tiden, er det grunn til å tro at dette blir en rekordpåske for svenske aktører, sier hun til Nettavisen.

De siste undersøkelsene viser at svenskehandel er svært utbredt blant nordmenn over hele landet.

Les også: Seks av ti harryhandler

Størksen mener at salgsflukten til Sverige peker på en stor utfordring i norsk dagligvare og resten av handelen.

- Matbransjen i Norge har forpliktet seg til å redusere salget av sukker, salt og skadelig fett. Det tar vi på alvor, men problemet er at med den store avgiftsøkningen, så flyttes salg av nettopp slike varer til Sverige. Det går ut over folkehelsemålene, sier Virke-toppen.

Sunt smågodt

Hun påpeker at alle de tre store lavpriskjedene i Norge i år har kjørt store kampanjer på såkalt sunt smågodt, det vil si frukt og grønt solgt i løsvekt eller beger.

Les også: Dagligvarekjedene selger flere tonn med «sunt smågodt» hver dag

- Sånn sett er det fortvilende å se at salget flytter seg til Sverige, både tradisjonell og nettbasert grensehandel. Grensehandel fører også til at mange hamstrer inn mer varer enn ellers ville gjort, og da spiser man også mer usunne varer, sier hun.

Størksen påpeker at når man først er over grensen så handler man gjerne andre ting også, som klær og sportsartikler.

- Ser du på utbyggingsplanene på Svinesund, så planlegges det utbygging av butikker som selger alt fra apotekvarer til sportsutstyr. Grensehandelen går ut over alle handelsbransjene, og ikke bare dagligvare, sier Virke-toppen.

Mest sett siste uken