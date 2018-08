Nordmenn strømmer til Tyrkia: - Helt ekstrem vekst

Godt hjulpet av en ekstremt svak valuta, opplever Tyrkia en norsk turistboom i år.

Den tyrkiske liraen har fullstendig kollapset den siste tiden. Valutaen er blitt halvert målt i norske kroner på de siste to årene og har falt nesten 40 prosent bare siden nyttår.

Spesielt den siste uken har valutafallet tiltatt, og denne uken kunne du på et tidspunkt kjøpe en Big Mac-meny for så lite som 25 kroner. Til sammenlikning koster en Bic Mac Meny i Norge 101 kroner.

MCDONALDS: Billig i Tyrkia, dyr i Norge.

Big Mac-en i Norge er for øvrig verdens fjerde dyreste.

Les også: Tyrkia øker tollen på amerikanske varer

Kraftig vekst

Godt hjulpet av den svake valutaen, opplever reiseselskapene som flyr til Tyrkia en kraftig oppgang.

- Tyrkia har gjort et bra comeback og er på vei tilbake til gamle høyder. Reisene dit økte med 117 prosent fra i fjor til i år. Mange har savnet dette reisemålet, og dessuten er det mange som har forstått at her kan man virkelig få mye for pengene der, sier Siri Røhr-Staff, informasjonssjef i Ving Norge, til Nettavisen.

Det samme melder Tui, Nordens største reiseoperatør.

- Vi har doblet kapasiteten og opplever en vekst på opp mot 170 prosent mot i fjor. Det er helt ekstremt. Ingen andre destinasjoner øker så mye, sier Nora Aspengren, kommunikasjonsansvarlig i Tui Norge, til Nettavisen.

Billig

Den rekordsvake liraen den siste tiden skyldes en konflikt med USA, blant annet om en amerikansk pastor som sitter i fengsel i Tyrkia. Problemene stikker imidlertid dypere enn som så.

Les også: Uro i Tyrkia gir årsverste for kronen

FALL: Utviklingen til den tyrkiske liraen mot den norske kronen de siste to årene. Liren falt kraftig frem til starten av denne uken, for deretter å ta seg noe oppigjen. Den er likevel fortsatt på ekstremt lave nivåer.

- Det har vært press på den tyrkiske liraen det siste året, blant annet som følge av usikkerhet rundt hvor uavhengig den tyrkiske sentralbanken er i pengepolitikken, sa valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets til Nettavisen tidligere denne uken.

Han viser til at sentralbanken ikke har vært villig til å sette opp renten nok til å motvirke den kraftige inflasjonen i landet. Det skyldes trolig politisk press for Erdogan-regimet for å holde rentene lave og dermed bidra til vekst på kort sikt.

- Vi ser en økonomisk politikk som virker å fortrekke kortsiktig vinning, sier Østnor.

Prisgunstig

Elisabeth Lien i Tyrkiareiser sier at valutasvekkelsen er en viktig grunn til økende interesse for Tyrkia.

- Tyrkia har lenge vært et prisgunstig feriemål for nordmenn og valutafallet gjør det nok enda mer attraktivt. Sammenlignet med tilsvarende reisemål i middelhavsområdet, slik som Spania og Hellas, får man mye for pengene. Vi ser stor interesse på våre nettsider og opplever at våre kunder er bevisste på både valutafallet og det generelle prisbildet i Tyrkia, sier Lien til Nettavisen.

Hun er imidlertid usikker på om den øvrige svekkelsen den siste tiden har hatt noe å si for etterspørselen.

- Det er vanskelig å vite hvordan den kortvarige svekkelsen vil påvirke salget av reiser til Tyrkia, og det er nok enda litt for tidlig, sier hun.

Nedadgående

Uroen i Tyrkia, inkludert terroranslag, har gjort at landet i en periode opplevde en kraftig nedgang i antallet turister. At situasjonen har roet seg, har også bidratt til veksten i antall turister.

- Tyrkia har hatt en nedadgående trend de siste årene, det er mye på grunn av uro og mediedekning, men vi ser at det virkelig er på vei tilbake, sier Aspengren, som mener Tyrkia har en uslåelig kombinasjon av gode priser og veldig godt tilbud for turister i form av sol, hoteller og mat.

Med tanke på terrorsituasjonen, understreker Aspengren at ingenting har skjedd i nærheten av områdene hvor turistene er.

- Det er mest på grensen til Syria, sier hun.

Mest sett siste uken